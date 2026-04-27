Руни рассказал, кто был лучше – Шевченко или Анри

Бывший форвард сборной Англии Уэйн Руни выбрал лучшего нападающего из предложенных ему вариантов.

Так, легенда «Манчестер Юнайтед» четырежды назвал имя Мохаммеда Салаха, когда его попросили сделать выбор между египтянином и Эрлингом Холандом, Серхио Агуэро, Каримом Бенземом и Раулем. Однако дальше выше вингера «Ливерпуля» он поставил Тьерри Анри.

Затем Руни называл имя француза неизменно, когда выбирал между ним и Руудом ван Нистельроем, Андреем Шевченко, Златаном Ибрагимовичем, Робертом Левандовски и самим собой. Но Анри, по мнению Уэйна, уступает Криштиану Роналду. Однако в дуэли португальца и Лионеля Месси англичанин сделал ставку на аргентинца.

