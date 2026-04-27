  Руни рассказал, кто был лучше – Шевченко или Анри
27 апреля 2026, 23:34 | Обновлено 27 апреля 2026, 23:35
Руни рассказал, кто был лучше – Шевченко или Анри

Легенда английского футбола сделал свой выбор между украинцем и французом

Instagram. Уэйн Руни

Бывший форвард сборной Англии Уэйн Руни выбрал лучшего нападающего из предложенных ему вариантов.

Так, легенда «Манчестер Юнайтед» четырежды назвал имя Мохаммеда Салаха, когда его попросили сделать выбор между египтянином и Эрлингом Холандом, Серхио Агуэро, Каримом Бенземом и Раулем. Однако дальше выше вингера «Ливерпуля» он поставил Тьерри Анри.

Затем Руни называл имя француза неизменно, когда выбирал между ним и Руудом ван Нистельроем, Андреем Шевченко, Златаном Ибрагимовичем, Робертом Левандовски и самим собой. Но Анри, по мнению Уэйна, уступает Криштиану Роналду. Однако в дуэли португальца и Лионеля Месси англичанин сделал ставку на аргентинца.

Ранее спортивный директор донецкого "Шахтера" Дарио Срна удивил заявлением, заговорив о Шевченко.

По теме:
ФОТО. Месси поддержал испанский клуб, просмотрев матч. И это не Барса
Безумный дуэт. Салах получил интересный вариант продолжения карьеры
Экс-директор Милана: «Наши тренировки были слишком легкими для Шевченко»
Уэйн Руни Андрей Шевченко Тьерри Анри Мохамед Салах Криштиану Роналду Лионель Месси
Антон Романенко Источник: X (Twitter)
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йожеф САБО: «Это был футболист от Бога, но его загнал Лобановский»
Футбол | 27 апреля 2026, 10:23 6
Йожеф САБО: «Это был футболист от Бога, но его загнал Лобановский»
Йожеф САБО: «Это был футболист от Бога, но его загнал Лобановский»

Известный тренер – о Чернате

Ярмоленко забил 120 и 121 гол в УПЛ. Сколько осталось до рекорда Шацких?
Футбол | 27 апреля 2026, 09:17 13
Ярмоленко забил 120 и 121 гол в УПЛ. Сколько осталось до рекорда Шацких?
Ярмоленко забил 120 и 121 гол в УПЛ. Сколько осталось до рекорда Шацких?

Вингер киевского «Динамо» оформил дубль в ворота «Кривбасса» в матче 25-го тура

Таблица УПЛ. Шахтер оторвался на 8 очков, Динамо сделало суперкамбек
Футбол | 27.04.2026, 18:17
Таблица УПЛ. Шахтер оторвался на 8 очков, Динамо сделало суперкамбек
Таблица УПЛ. Шахтер оторвался на 8 очков, Динамо сделало суперкамбек
Суркис принял решение по поводу Ярмоленко после сумасшедшего матча
Футбол | 27.04.2026, 07:00
Суркис принял решение по поводу Ярмоленко после сумасшедшего матча
Суркис принял решение по поводу Ярмоленко после сумасшедшего матча
ФОТО. Премьер-министр Украины отреагировала на выход Чернигова в финал КУ
Футбол | 27.04.2026, 22:51
ФОТО. Премьер-министр Украины отреагировала на выход Чернигова в финал КУ
ФОТО. Премьер-министр Украины отреагировала на выход Чернигова в финал КУ
Популярные новости
Костюк разгромила пятую ракетку и вышла в 1/8 финала тысячника в Мадриде
Костюк разгромила пятую ракетку и вышла в 1/8 финала тысячника в Мадриде
26.04.2026, 18:05 76
Теннис
МАРКЕВИЧ: «Возник конфликт, и я принял решение»
МАРКЕВИЧ: «Возник конфликт, и я принял решение»
27.04.2026, 08:36 12
Футбол
Офсайд Венгера заработал. В Канаде уже засчитывают голы по новым правилам
Офсайд Венгера заработал. В Канаде уже засчитывают голы по новым правилам
26.04.2026, 13:17 25
Футбол
Миллер победил в Лас-Вегасе и стал претендентом для Усика или Гассиева
Миллер победил в Лас-Вегасе и стал претендентом для Усика или Гассиева
26.04.2026, 09:41 1
Бокс
Вратарь отказался от украинского гражданства и нашел клуб в россии
Вратарь отказался от украинского гражданства и нашел клуб в россии
26.04.2026, 09:12 3
Футбол
Судакову нашли новый клуб после игнора от Моуриньо в Бенфике
Судакову нашли новый клуб после игнора от Моуриньо в Бенфике
26.04.2026, 12:33 3
Футбол
Источник сообщил зарплату, которую Малиновский будет получать в Турции
Источник сообщил зарплату, которую Малиновский будет получать в Турции
27.04.2026, 08:53 1
Футбол
Тайсон Фьюри подписал контракт на один из самых громких поединков года
Тайсон Фьюри подписал контракт на один из самых громких поединков года
27.04.2026, 14:37 3
Бокс
