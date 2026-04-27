Руни рассказал, кто был лучше – Шевченко или Анри
Легенда английского футбола сделал свой выбор между украинцем и французом
Бывший форвард сборной Англии Уэйн Руни выбрал лучшего нападающего из предложенных ему вариантов.
Так, легенда «Манчестер Юнайтед» четырежды назвал имя Мохаммеда Салаха, когда его попросили сделать выбор между египтянином и Эрлингом Холандом, Серхио Агуэро, Каримом Бенземом и Раулем. Однако дальше выше вингера «Ливерпуля» он поставил Тьерри Анри.
Затем Руни называл имя француза неизменно, когда выбирал между ним и Руудом ван Нистельроем, Андреем Шевченко, Златаном Ибрагимовичем, Робертом Левандовски и самим собой. Но Анри, по мнению Уэйна, уступает Криштиану Роналду. Однако в дуэли португальца и Лионеля Месси англичанин сделал ставку на аргентинца.
Ранее спортивный директор донецкого "Шахтера" Дарио Срна удивил заявлением, заговорив о Шевченко.
🚨 𝗡𝗘𝗪: Wayne Rooney was asked to pick the best player!— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) April 27, 2026
• Haaland or Salah? — "Salah."
• Salah or Agüero? — "Salah."
• Salah or Benzema? — "Salah."
• Salah or Raul? — “Salah.”
• Salah or Henry? — "Henry."
• Henry or Van Nistelrooy? — "Henry."
• Henry or Shevchenko? —…
