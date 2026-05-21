Капитан Тоттенхэма пропустит решающий матч: летит на игру в Аргентине

Капитан «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро подвергся резкой критике за решение вернуться в Аргентину вместо того, чтобы быть с командой на решающем матче в последнем туре чемпионата.

Ромеро выбыл до конца сезона из-за травмы колена, полученной в матче против «Сандерленда» (0:1) в прошлом месяце. Это был первый матч Роберто Де Дзерби в качестве главного тренера «шпор». Лидер лондонской команды регулярно появлялся на бровке во время других домашних матчей «Тоттенхэма». Тем не менее, Ромеро вернулся на родину, чтобы посмотреть решающий матч «Ривер Плейт» против «Бельграно» в борьбе за титул.

В тот же день в последнем туре Премьер-лиги «Тоттенхэм» примет «Эвертон», а «Вест Хэм» – «Лидс». У «шпор» запас в два очка от «молотобойцев» в битве за выживание.