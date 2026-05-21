Президент Трабзонспора выступил с заявлением о звезде сборной Украины

Президент «Трабзонспора» Эртугрул Доган рассказал о трансферных планах своего клуба на предстоящее лето.

«На Пола Онуачу есть претенденты, пока он не входит в наши планы. На игрока есть потенциальные покупатели, но сейчас он нас не интересует. Как вы знаете, мы уже подписали украинского игрока из Италии – Малиновского. Думаю, он тоже внесет свой вклад в команду многими аспектами.

С Джиханом Чанаком все решено – он подписал контракт. Конечно, окончательное решение примет наш тренер. Мы можем оценить его и использовать как в команде U-19, так и в основной. Наш тренер оценит его на тренировках и примет решение», – сказал Доган в интервью YouTube-каналу HT Spor.

