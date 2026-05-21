Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
21 мая 2026, 20:26
Президент Трабзонспора выступил с заявлением о звезде сборной Украины

Эртугрул Доган подтвердил подписание Руслана Малиновского

Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Президент «Трабзонспора» Эртугрул Доган рассказал о трансферных планах своего клуба на предстоящее лето.

«На Пола Онуачу есть претенденты, пока он не входит в наши планы. На игрока есть потенциальные покупатели, но сейчас он нас не интересует. Как вы знаете, мы уже подписали украинского игрока из Италии – Малиновского. Думаю, он тоже внесет свой вклад в команду многими аспектами.

С Джиханом Чанаком все решено – он подписал контракт. Конечно, окончательное решение примет наш тренер. Мы можем оценить его и использовать как в команде U-19, так и в основной. Наш тренер оценит его на тренировках и примет решение», – сказал Доган в интервью YouTube-каналу HT Spor.

Ранее Малиновский рассказал, почему выбрал «Трабзонспор».

Антон Романенко Источник: Günebakış Haber
