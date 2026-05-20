«Скажу одно». Малиновский рассказал, почему выбрал Трабзонспор

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский рассказал, почему он не продлил контракт с «Дженоа» и решил перейти как свободный агент в «Трабзонспор».

«Скажу только одно: я получил предложение, думал о нем несколько дней, неделю, а потом согласился. Я люблю «Дженоа», хочу, чтобы клуб продолжал развиваться, потому что болельщики также этого заслуживают.

Я хочу говорить только о хорошем. Не хочу говорить о продлении контракта. Мой контракт заканчивался, появился интересный клуб, проявивший заинтересованность подписать меня», – цитирует Руслана Tuttomercatoweb.

Ранее фанаты «Дженоа» посвятили баннер Малиновскому.