  4. «Скажу одно». Малиновский рассказал, почему выбрал Трабзонспор
20 мая 2026, 23:28 | Обновлено 21 мая 2026, 00:00
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский рассказал, почему он не продлил контракт с «Дженоа» и решил перейти как свободный агент в «Трабзонспор».

«Скажу только одно: я получил предложение, думал о нем несколько дней, неделю, а потом согласился. Я люблю «Дженоа», хочу, чтобы клуб продолжал развиваться, потому что болельщики также этого заслуживают.

Я хочу говорить только о хорошем. Не хочу говорить о продлении контракта. Мой контракт заканчивался, появился интересный клуб, проявивший заинтересованность подписать меня», – цитирует Руслана Tuttomercatoweb.

Ранее фанаты «Дженоа» посвятили баннер Малиновскому.

Антон Романенко Источник: Tuttomercatoweb
