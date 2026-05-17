17 мая 2026, 22:09 | Обновлено 17 мая 2026, 22:50
«Лучше расстаться». Фанаты Дженоа посвятили баннер Малиновскому

Болельщики итальянского клуба простились с украинцем

Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Перед матчем 37-го тура Серии А с «Миланом» болельщики «Дженоа» вывесили на трибунах «Стадио Луиджи Феррарис» баннер, посвященный украинскому полузащитнику их команды Руслану Малиновскому. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

Эта встреча стала последней для 33-летнего хавбека на домашнем стадионе генуэзского клуба перед его переходом в турецкий «Трабзонспор». Во время разминки болельщики разместили баннер со словами: «Лучше расстаться, чем никогда не встретиться. Спасибо, Руслан».

Малиновский выступает за «Дженоа» с лета 2023 года. Всего в составе генуэзского клуба Руслан сыграл 75 матчей, в которых он забил десять голов и сделал восемь результативных передач.

Ранее главный тренер «Дженоа» Даниэле Де Росси заявил, что таких игроков, как Малиновский, больше нет.

