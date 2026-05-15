ДЕ РОССИ: «Малиновский – отличный игрок. Таких больше нет»
Главный тренер «Дженоа» расхвалил украинского хавбека
Главный тренер «Дженоа» Даниэле Де Росси высказался по поводу украинского полузащитника своей команды Руслана Малиновского, который готовится провести последний матч за клуб из Генуи перед трансфером в турецкий «Трабзонспор».
«Руслан играл даже тогда, когда был не в лучшей форме, и даже выходя на замену, он менял ход игры. Я встретил не только замечательного игрока, но и замечательного человека.
Как его заменить? Качественным игроком, который, очевидно, будет младше, поэтому нельзя ожидать, что он будет забивать каждый раз с 30 метров. Он не станет копией Руслана. Нет игрока, подобного ему, потому что он дает уверенность в победе в шести-семи матчах за год, что важно, но нам нужен игрок, который может забивать голы, возможно, другими способами, например, продвигаясь вперед», – цитирует Де Росси Tuttosport.
Ранее стали известны все детали контракта Малиновского с «Трабзонспором».
