Малиновский подпишет контракт с новым клубом. Известны все детали
Украинский хавбек продолжит карьеру в Турции
Украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский подпишет контракт с турецким «Трабзонспором», сообщает Gunebakis.
По информации источника, соглашение между клубом из Трабзона и 33-летним хавбеком будет рассчитано не на три сезона, а на два. По обоюдному согласию стороны смогут продлить его еще на один год.
В «Трабзонспоре» Малиновский, как сообщалось ранее, будет получать зарплату в размере 1,2 млн евро за сезон. Контракт с новым клубом украинец должен подписать уже на следующей неделе, когда отправится в Турцию.
Ранее стало известно, какое соглашение предлагал Малиновскому «Дженоа».
