Известны цифры. Клуб Серии А предлагает контракт звезде сборной Украины

В Италии раскрыли детали нового контракта, который предлагает украинскому полузащитнику Руслану Малиновскому.

Так, по информации Il Secolo XIX, клуб Серии А готов подписать с 32-летним хавбеком соглашение сроком на два сезона. Однако «Дженоа» предлагает украинцу зарплату, которая будет меньше его текущей.

Отмечается, что по новому контракту Малиновский сможет зарабатывать чуть более одного миллиона евро чистыми (два миллиона евро брутто). Переговоры между сторонами по соглашению продолжаются, однако у Руслана также есть на столе более выгодное в финансовом плане предложение сроком на три года от турецкого «Трабзонспора».

Сообщалось, что клуб Серии А рискует потерять звезду сборной Украины.