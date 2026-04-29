  Известны цифры. Клуб Серии А предлагает контракт звезде сборной Украины
Дженоа пытается сохранить Руслана Малиновского

Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

В Италии раскрыли детали нового контракта, который предлагает украинскому полузащитнику Руслану Малиновскому.

Так, по информации Il Secolo XIX, клуб Серии А готов подписать с 32-летним хавбеком соглашение сроком на два сезона. Однако «Дженоа» предлагает украинцу зарплату, которая будет меньше его текущей.

Отмечается, что по новому контракту Малиновский сможет зарабатывать чуть более одного миллиона евро чистыми (два миллиона евро брутто). Переговоры между сторонами по соглашению продолжаются, однако у Руслана также есть на столе более выгодное в финансовом плане предложение сроком на три года от турецкого «Трабзонспора».

Сообщалось, что клуб Серии А рискует потерять звезду сборной Украины.

По теме:
В Комо знают, что Фабрегас ответит Челси или Арсеналу
Футболист сборной Украины рискует остаться без футбола на три месяца
В Италии рассказали о том, как едва не сорвался переход украинца в топ-клуб
чемпионат Италии по футболу Серия A Дженоа Руслан Малиновский Трабзонспор
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бенфика нашла покупателя на Трубина. Известна сумма трансфера
Футбол | 29 апреля 2026, 08:18 11
Бенфика нашла покупателя на Трубина. Известна сумма трансфера
Бенфика нашла покупателя на Трубина. Известна сумма трансфера

На вратаря претендуют «Интер» и «ПСЖ»

Шахтер готовит трансфер украинца из европейского чемпионата
Футбол | 29 апреля 2026, 08:37 17
Шахтер готовит трансфер украинца из европейского чемпионата
Шахтер готовит трансфер украинца из европейского чемпионата

«Горняки» хотят приобрести Желизко

Атлетико – Арсенал. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги чемпионов
Футбол | 29.04.2026, 18:24
Атлетико – Арсенал. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги чемпионов
Атлетико – Арсенал. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги чемпионов
Вратарь Кристал Пэлас: «Победа над киевским Динамо – особенный вечер»
Футбол | 29.04.2026, 19:38
Вратарь Кристал Пэлас: «Победа над киевским Динамо – особенный вечер»
Вратарь Кристал Пэлас: «Победа над киевским Динамо – особенный вечер»
Милевский обратился к Ярмоленко перед матчем Динамо – Шахтер
Футбол | 29.04.2026, 07:16
Милевский обратился к Ярмоленко перед матчем Динамо – Шахтер
Милевский обратился к Ярмоленко перед матчем Динамо – Шахтер
Популярные новости
Костюк уверенно одолела американку и вышла в 1/4 финала WTA 1000 в Мадриде
Костюк уверенно одолела американку и вышла в 1/4 финала WTA 1000 в Мадриде
27.04.2026, 21:50 39
Теннис
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
28.04.2026, 16:01 5
Теннис
Решение принято. Моуринью отказался от лидера сборной Украины – есть замена
Решение принято. Моуринью отказался от лидера сборной Украины – есть замена
29.04.2026, 07:50 17
Футбол
Фрэнсис НГАННУ: «Я разочаровался в Усике и Верховене, ведь боя не будет»
Фрэнсис НГАННУ: «Я разочаровался в Усике и Верховене, ведь боя не будет»
27.04.2026, 21:49
Бокс
Суркис определился с тренером Динамо на следующий сезон
Суркис определился с тренером Динамо на следующий сезон
28.04.2026, 08:33 42
Футбол
Опредены четыре четвертьфиналистки престижного турнира в Мадриде
Опредены четыре четвертьфиналистки престижного турнира в Мадриде
27.04.2026, 17:09 5
Теннис
УАФ выбрала трех кандидатов на должность главного тренера сборной Украины
УАФ выбрала трех кандидатов на должность главного тренера сборной Украины
27.04.2026, 17:11 31
Футбол
Лион оказался в сложной ситуации из-за Яремчука
Лион оказался в сложной ситуации из-за Яремчука
28.04.2026, 07:02 3
Футбол
