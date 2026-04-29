Ситуация сложная. Клуб Серии А рискует потерять звезду сборной Украины

Итальянский «Дженоа» рискует потерять украинского полузащитника Руслана Малиновского, срок действия контракта с которым истекает по завершении текущего сезона.

Как сообщает Tuttosport, ситуация с продлением сотрудничества между клубом из Генуи и 32-летним хавбеком является сложной. «Грифоны» не могут предложить украинцу контракт на три года с теми же финансовыми условиями, которые дает турецкий «Трабзонспор».

Малиновский выступает за «Дженоа» с лета 2023 года. Всего в составе итальянского клуба Руслан сыграл 72 матча, в которых он забил десять голов и сделал восемь результативных передач.

Ранее легенда «Дженоа» Клаудио Онофри назвал Малиновского великим игроком.