Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
29 апреля 2026, 10:31 | Обновлено 29 апреля 2026, 10:32
Ситуация сложная. Клуб Серии А рискует потерять звезду сборной Украины

Руслан Малиновский близок к прощанию с Дженоа

Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Итальянский «Дженоа» рискует потерять украинского полузащитника Руслана Малиновского, срок действия контракта с которым истекает по завершении текущего сезона.

Как сообщает Tuttosport, ситуация с продлением сотрудничества между клубом из Генуи и 32-летним хавбеком является сложной. «Грифоны» не могут предложить украинцу контракт на три года с теми же финансовыми условиями, которые дает турецкий «Трабзонспор».

Малиновский выступает за «Дженоа» с лета 2023 года. Всего в составе итальянского клуба Руслан сыграл 72 матча, в которых он забил десять голов и сделал восемь результативных передач.

Ранее легенда «Дженоа» Клаудио Онофри назвал Малиновского великим игроком.

Антон Романенко Источник: Tuttosport
