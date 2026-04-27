Легенда Дженоа – о Малиновском: «Мы говорим о великом игроке»

Бывший итальянский футболист Клаудио Онофри поделился мнением относительно украинского полузащитника «Дженоа» Руслана Малиновского.

«Конечно же, команде понадобится замена завершившего карьеру Баделю. Я считаю, что Малиновский отлично справлялся на этой позиции, и в некоторых случаях ему это удавалось благодаря своему мастерству, но ему не хватает защитных навыков, необходимых для адекватного выполнения этой роли.

Конечно, полезно иметь украинца в составе, потому что он один из тех игроков, которые делают разницу на поле, но я думаю, что эту роль нужно улучшить. Также я думал, что Малиновский сможет переквалифицироваться на позиции плеймейкера на заключительном этапе своей карьеры, но сейчас похоже, что это не так.

Он играл неплохо, даже совершил несколько результативных действий. Все-таки мы говорим о великом игроке. Однако ему не хватает некоторых качеств, чтобы оптимально выполнять эту роль. Однако, как полузащитник, он все еще может изменять ход игры даже во время матча», – сказал экс-футболист в интервью derbyderbyderby.it.

Онофри является легендой «Дженоа». В клубе из Генуи он провел восемь лет и сыграл в составе команды 252 матча.

Ранее уровень Малиновского оценил легенда хорватского футбола Милан Бадель.