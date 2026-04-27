Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легенда Дженоа – о Малиновском: «Мы говорим о великом игроке»
Италия
27 апреля 2026, 10:54 | Обновлено 27 апреля 2026, 10:55
Легенда Дженоа – о Малиновском: «Мы говорим о великом игроке»

Клаудио Онофри оценил уровень украинского хавбека

Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Бывший итальянский футболист Клаудио Онофри поделился мнением относительно украинского полузащитника «Дженоа» Руслана Малиновского.

«Конечно же, команде понадобится замена завершившего карьеру Баделю. Я считаю, что Малиновский отлично справлялся на этой позиции, и в некоторых случаях ему это удавалось благодаря своему мастерству, но ему не хватает защитных навыков, необходимых для адекватного выполнения этой роли.

Конечно, полезно иметь украинца в составе, потому что он один из тех игроков, которые делают разницу на поле, но я думаю, что эту роль нужно улучшить. Также я думал, что Малиновский сможет переквалифицироваться на позиции плеймейкера на заключительном этапе своей карьеры, но сейчас похоже, что это не так.

Он играл неплохо, даже совершил несколько результативных действий. Все-таки мы говорим о великом игроке. Однако ему не хватает некоторых качеств, чтобы оптимально выполнять эту роль. Однако, как полузащитник, он все еще может изменять ход игры даже во время матча», – сказал экс-футболист в интервью derbyderbyderby.it.

Онофри является легендой «Дженоа». В клубе из Генуи он провел восемь лет и сыграл в составе команды 252 матча.

Ранее уровень Малиновского оценил легенда хорватского футбола Милан Бадель.

Антон Романенко
Антон Романенко Источник
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем