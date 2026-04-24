Легендарный хорват: «Этот украинец чуть не завершил карьеру, а теперь...»

Бывший полузащитник сборной Хорватии Милан Бадель поделился мнением по поводу украинского хавбека «Дженоа» Руслана Малиновского.

«Руслан меня не удивил, потому что я хорошо его знаю. В прошлом году он чуть не завершил карьеру из-за очень серьезной травмы, но в этом году он показывает стабильную игру, и вы видите, на что он способен. Он – универсальный, разносторонний полузащитник. Я не вижу причин, по которым «Дженоа» должен его потерять», – сказал экс-футболист в интервью Il Secolo XIX.

Бадель сыграл в составе сборной Хорватии 55 матчей, в которых забил два гола. Со своей национальной командой он стал серебряным призером чемпионата мира-2018. Карьеру Милан завершил в 2025 году, его последним клубом был «Дженоа».

Сообщалось, что итальянский клуб пошел на радикальный шаг ради Малиновского.