  4. Легендарный хорват: «Этот украинец чуть не завершил карьеру, а теперь...»
Италия
24 апреля 2026, 17:39 |
Легендарный хорват: «Этот украинец чуть не завершил карьеру, а теперь...»

Милан Бадель оценил уровень Руслана Малиновского

Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Бывший полузащитник сборной Хорватии Милан Бадель поделился мнением по поводу украинского хавбека «Дженоа» Руслана Малиновского.

«Руслан меня не удивил, потому что я хорошо его знаю. В прошлом году он чуть не завершил карьеру из-за очень серьезной травмы, но в этом году он показывает стабильную игру, и вы видите, на что он способен. Он – универсальный, разносторонний полузащитник. Я не вижу причин, по которым «Дженоа» должен его потерять», – сказал экс-футболист в интервью Il Secolo XIX.

Бадель сыграл в составе сборной Хорватии 55 матчей, в которых забил два гола. Со своей национальной командой он стал серебряным призером чемпионата мира-2018. Карьеру Милан завершил в 2025 году, его последним клубом был «Дженоа».

Сообщалось, что итальянский клуб пошел на радикальный шаг ради Малиновского.

ОФИЦИАЛЬНО. Рома завершила сотрудничество с легендарным тренером
Манчестер Сити нашел идеальную замену Гвардиолы. Романо подтвердил
Стало известно, когда Довбик может вернуться на поле
чемпионат Италии по футболу Серия A Дженоа Руслан Малиновский Милан Бадель
Антон Романенко Источник: Il Secolo XIX
Мичел сообщил Ванату, что у него появится конкурент с украинским паспортом
Решение уже принято. Динамо получило предложение о трансфере на €20 евро
Джошуа хотел сбежать с тренировок Усика, но произошло непредвиденное
УАФ определилась с двумя кандидатами на должность тренера сборной Украины
Президент Динамо обратился к Реброву после его ухода из сборной Украины
Лунин обратился к Реброву, который покинул пост тренера сборной Украины
Мирон Маркевич принял решение относительно сборной Украины
Герой ФК Чернигов обратился к Ярмоленко после сенсации в Кубке Украины
Свитолина сенсационно проиграла 63-й ракетке на старте тысячника в Мадриде
Главная сенсация турнира. Чернигов выбил из Кубка Украины Металлист 1925
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины драматично обыграла Польшу
«Приветствуем в команде». Украинский клуб объявил о назначении Реброва
Маркевич вышел с заявлением после информации, что он заменит Реброва
