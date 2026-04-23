Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Битва за украинца. Дженоа пошел на радикальный шаг ради Малиновского
Италия
23 апреля 2026, 16:53 | Обновлено 23 апреля 2026, 16:54
2

2 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Итальянский «Дженоа» хочет сохранить украинского полузащитника Руслана Малиновского, несмотря на его переговоры с турецким «Трабзонспором», сообщает Il Secolo XIX.

По информации источника, пока нет гарантий, что 32-летний хавбек покинет свой нынешний клуб после завершения текущего сезона. В планах «Дженоа» – сохранить украинца. Однако переговоры о возможном продлении контракта зашли в тупик, и никакого прогресса нет.

Малиновский выступает за «Дженоа» с лета 2023 года. Всего в составе итальянского клуба Руслан сыграл 71 матч, в которых он забил десять голов и сделал восемь результативных передач.

Ранее сообщалось, что Малиновский уже согласовал контракт с «Трабзонспором».

По теме:
чемпионат Италии по футболу Серия A Руслан Малиновский Дженоа Трабзонспор
Антон Романенко Источник: Il Secolo XIX
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Так а де ж про той радикальний крок написано? 
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Названо имя нового тренера сборной Украины. Контракт на три года – источник
22.04.2026, 22:22 27
Футбол
Определена финальная пара Кубка Украины. Когда и где пройдет решающий матч?
22.04.2026, 22:23 84
Футбол
У Усика возникли проблемы со здоровьем перед самым сложным боем в карьере
22.04.2026, 08:29 7
Бокс
Ракета на взлете. Ронни О'Салливан на старте ЧМ проводит легкую прогулку
21.04.2026, 21:12
Снукер
Лунин обратился к Реброву, который покинул пост тренера сборной Украины
22.04.2026, 18:11 9
Футбол
Кварцяный выбрал двух кандидатов на пост наставника сборной Украины
22.04.2026, 14:51 28
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. В УАФ определились с будущим Реброва
22.04.2026, 11:06 126
Футбол
Главная сенсация турнира. Чернигов выбил из Кубка Украины Металлист 1925
22.04.2026, 22:21 227
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем