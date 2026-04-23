Битва за украинца. Дженоа пошел на радикальный шаг ради Малиновского

Итальянский «Дженоа» хочет сохранить украинского полузащитника Руслана Малиновского, несмотря на его переговоры с турецким «Трабзонспором», сообщает Il Secolo XIX.

По информации источника, пока нет гарантий, что 32-летний хавбек покинет свой нынешний клуб после завершения текущего сезона. В планах «Дженоа» – сохранить украинца. Однако переговоры о возможном продлении контракта зашли в тупик, и никакого прогресса нет.

Малиновский выступает за «Дженоа» с лета 2023 года. Всего в составе итальянского клуба Руслан сыграл 71 матч, в которых он забил десять голов и сделал восемь результативных передач.

Ранее сообщалось, что Малиновский уже согласовал контракт с «Трабзонспором».