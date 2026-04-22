Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Переход завершен. Звездный игрок сборной Украины неожиданно сменил клуб
Италия
22 апреля 2026, 17:29 | Обновлено 22 апреля 2026, 17:33
1987
1

Переход завершен. Звездный игрок сборной Украины неожиданно сменил клуб

Руслан Малиновский продолжит карьеру в Турции

22 апреля 2026, 17:29 | Обновлено 22 апреля 2026, 17:33
1987
1 Comments
Переход завершен. Звездный игрок сборной Украины неожиданно сменил клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Со следующего сезона полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский будет выступать за «Трабзонспор». Об этом сообщает турецкий журналист Хасан Тунджел.

Малиновский, выступающий за итальянский «Дженоа», подпишет контракт с «Трабзонспором» в качестве свободного агента. Как отмечает Тунджел, условия перехода 32-летнего хавбека уже согласованы.

Малиновский выступает за «Дженоа» с лета 2023 года. Всего в составе итальянского клуба Руслан сыграл 71 матч, в которых он забил десять голов и сделал восемь результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Дженоа» приготовил Малиновскому новый контракт.

По теме:
чемпионат Италии по футболу Серия A Дженоа Руслан Малиновский Трабзонспор чемпионат Турции по футболу
Антон Романенко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(22)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
турки збирають українську банду 
Ответить
0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем