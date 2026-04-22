Переход завершен. Звездный игрок сборной Украины неожиданно сменил клуб

Со следующего сезона полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский будет выступать за «Трабзонспор». Об этом сообщает турецкий журналист Хасан Тунджел.

Малиновский, выступающий за итальянский «Дженоа», подпишет контракт с «Трабзонспором» в качестве свободного агента. Как отмечает Тунджел, условия перехода 32-летнего хавбека уже согласованы.

Малиновский выступает за «Дженоа» с лета 2023 года. Всего в составе итальянского клуба Руслан сыграл 71 матч, в которых он забил десять голов и сделал восемь результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Дженоа» приготовил Малиновскому новый контракт.