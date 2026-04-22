Переход завершен. Звездный игрок сборной Украины неожиданно сменил клуб
Руслан Малиновский продолжит карьеру в Турции
Со следующего сезона полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский будет выступать за «Трабзонспор». Об этом сообщает турецкий журналист Хасан Тунджел.
Малиновский, выступающий за итальянский «Дженоа», подпишет контракт с «Трабзонспором» в качестве свободного агента. Как отмечает Тунджел, условия перехода 32-летнего хавбека уже согласованы.
Малиновский выступает за «Дженоа» с лета 2023 года. Всего в составе итальянского клуба Руслан сыграл 71 матч, в которых он забил десять голов и сделал восемь результативных передач.
Ранее сообщалось, что «Дженоа» приготовил Малиновскому новый контракт.
🔹 “Malinovskyi ve Thierry Karadeniz transferleri tamamlandı.”— HT Spor (@HTSpor) April 22, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
