Тренер Кудровки: «Как показал матч с ЛНЗ – победить Динамо возможно»

Украина. Премьер лига
Александр Протченко назвал составляющие победы над ЛНЗ

ФК Кудровка. Александр Протченко

Наставник «Кудровки» Александр Протченко поделился впечатлениями после победы своей команды над ЛНЗ (1:0).

– Сначала ЛНЗ отдал нам инициативу, мы пытались искать, как нам строить атаки, искать между линиями. Они очень хорошо защищаются, смещаются, очень тяжело их оборону сломать. Мы к этому готовились, хотели использовать пространство на флангах, у них за спинами. Что-то удавалось, что-то нет, но рад, что сыграла замена, и мы смогли забить этот победный гол.

ЛНЗ очень острый на переходах, поэтому мы тоже были осторожны. Мы знали, что соперник после того, как отбирает мяч, использует пространство за спинами. Мы тоже были осторожны, несколько раз они все же использовали это, был хороший момент у них в конце первого тайма.

Как мы все увидели сегодня, наши ребята готовы выдержать весь матч. Я думаю, что сильно мы не просели в плане физической подготовки. Молодцы футболисты, они хорошо восстанавливаются, и даже столь короткий срок между играми не сильно влияет на это.

– После этой победы больше веры, что удастся одолеть «Динамо»?

– Надо работать, верить в друг друга, в партнеров, у каждого, кто работает в клубе. Как показывает сегодняшний матч – все возможно.

«Динамо» и «Кудровка» сыграют в воскресенье, начало матча в 13:00.

