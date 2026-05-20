Определены лучший тренер и игрок 29-го тура Украинской Премьер-лиги

20 мая 2026, 18:27
ФК Кудровка. Александр Протченко

Украинская Премьер-лига продолжает отмечать героев сезона 2025/26 и составила символическую сборную 29-го тура чемпионата, а также назвала лучшего футболиста и лучшего тренера.

Лучшим тренером тура решением коллектива из 32-х экспертов был признан Александр Протченко («Кудровка»), подопечные которого сенсационно одержали победу над претендентом на серебряные награды ЛНЗ (1:0).

В топ-3 рейтинга также вошли Александр Антоненко («Оболонь» одолела «Колос» со счетом 2:0) и Владимира Шарана («Александрия» обыграла «Рух» – 3:1).

Звание лучшего футболиста тура было отдано автору двух голов в матче «Карпаты» – «Верес» (2:0) – центральному защитнику Владиславу Бабогло.

Немного отстал от него вингер «Шахтера» Проспер Оба, автор двух голов в матче с «Кривбассом» (3:2). В топ-5 рейтинга вошли Теди Цара («Александрия»), Денис Мирошниченко («Карпаты») и Денис Свитюха («Кудровка»).

Символическая сборная 29-го тура Украинской Премьер-лиги

Вратарь: Александр Сапутин («Заря»)

Защитники: Иракли Азаров («Шахтер»), Александр Жовтенко («Оболонь»), Владислав Бабогло («Карпаты»), Денис Мирошниченко («Карпаты»)

Полузащитники: Проспер Оба («Шахтер»), Роман Волохатый («Оболонь»), Денис Свитюха («Кудровка»), Ярослав Шевченко («Кривбасс»), Теди Цара («Оболонь»)

Нападающий: Вадим Сидун («Эпицентр»)

Главный тренер: Александр Протченко («Карпаты»)

Резерв: Назарий Федоровский («Оболонь»), Никита Федотов («Эпицентр»), Антон Яшков («Кудровка»), Роман Вантух («Заря»), Даниил Власюк («Александрия»), Александр Климец («Эпицентр»), Артур Думанюк («Кудровка»), Александр Пихаленок («Динамо»), Амбросий Чачуа («Карпаты»), Батон Забергджа («Металлист 1925»), Андрей Ярмоленко («Динамо»), Лассина Траоре («Шахтер»).

Николай Тытюк Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
