  4. Знаменитый клуб готовит предложение Реалу по Лунину
21 мая 2026, 20:07 | Обновлено 21 мая 2026, 20:12
Знаменитый клуб готовит предложение Реалу по Лунину

Андрей может покинуть клуб и перейти в «Интер»

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин всерьез задумался о смене клуба уже этим летом. Главным претендентом на голкипера называют миланский «Интер», который готов сделать серьезную ставку на украинца.

В 27 лет вратарь не хочет и дальше оставаться дублером и стремится стать первым номером в топ-клубе.

Именно поэтому вариант с «Интером» выглядит очень привлекательным для Лунина. Итальянский клуб ищет нового голкипера на будущее и видит в украинце вратаря, способного возглавить новый этап развития команды.

В Милане Лунин может получить то, чего ему не хватает в Мадриде – постоянное место в основном составе и роль одного из лидеров команды.

В то же время «Реал» не спешит отпускать украинца, ведь считает его надежным резервным вратарем и важной частью состава. Однако в клубе понимают амбиции футболиста и могут рассмотреть продажу в случае выгодного предложения.

Андрей Лунин Реал Мадрид трансферы Ла Лиги трансферы трансферы Серии A Интер Милан
Дмитрий Олийченко Источник: Fichajes.net
