Знаменитый клуб готовит предложение Реалу по Лунину
Андрей может покинуть клуб и перейти в «Интер»
Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин всерьез задумался о смене клуба уже этим летом. Главным претендентом на голкипера называют миланский «Интер», который готов сделать серьезную ставку на украинца.
В 27 лет вратарь не хочет и дальше оставаться дублером и стремится стать первым номером в топ-клубе.
Именно поэтому вариант с «Интером» выглядит очень привлекательным для Лунина. Итальянский клуб ищет нового голкипера на будущее и видит в украинце вратаря, способного возглавить новый этап развития команды.
В Милане Лунин может получить то, чего ему не хватает в Мадриде – постоянное место в основном составе и роль одного из лидеров команды.
В то же время «Реал» не спешит отпускать украинца, ведь считает его надежным резервным вратарем и важной частью состава. Однако в клубе понимают амбиции футболиста и могут рассмотреть продажу в случае выгодного предложения.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
