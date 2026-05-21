Знаменитый клуб готовит предложение Реалу по Лунину

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин всерьез задумался о смене клуба уже этим летом. Главным претендентом на голкипера называют миланский «Интер», который готов сделать серьезную ставку на украинца.

В 27 лет вратарь не хочет и дальше оставаться дублером и стремится стать первым номером в топ-клубе.

Именно поэтому вариант с «Интером» выглядит очень привлекательным для Лунина. Итальянский клуб ищет нового голкипера на будущее и видит в украинце вратаря, способного возглавить новый этап развития команды.

В Милане Лунин может получить то, чего ему не хватает в Мадриде – постоянное место в основном составе и роль одного из лидеров команды.

В то же время «Реал» не спешит отпускать украинца, ведь считает его надежным резервным вратарем и важной частью состава. Однако в клубе понимают амбиции футболиста и могут рассмотреть продажу в случае выгодного предложения.