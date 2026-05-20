Реал решил отблагодарить Лунина. В клубе принято особое решение
Андрей избран четвертым капитаном
После ухода Дани Карвахаля мадридский «Реал» готовится к изменениям в капитанской иерархии команды перед стартом нового сезона.
По информации Marca, клуб сохранит традиционную систему выбора капитана по принципу стажа в клубе. Первым капитаном станет Федерико Вальверде. Далее в списке идут Винисиус Жуниор и Тибо Куртуа. Четвертым капитаном команды будет объявлен украинский голкипер Андрей Лунин.
Ранее сообщалось, что украинский вратарь Андрей Лунин решил покинуть «Реал» Мадрид уже ближайшим летом. Голкипер недоволен своим положением в команде из-за постоянной конкуренции с Тибо Куртуа и решил сменить клуб.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
