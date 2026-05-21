Бразилец, игравший за Зарю в еврокубках, покинул ЮКСА

Как стало известно Sport.ua, 22-летний вингер Венделл и ЮКСА из Тарасовки договорились о расторжении контракта, который должен был действовать до 30 июня этого года.

Бывший игрок «Зари» (луганчане арендовали легионера в первой части сезона 2023/2024) перебрался в Киевскую область в августе 2024 года из бразильского «Гойяса». В текущем сезоне Первой лиги Венделл провел за «крестоносцев» 22 матча (2 из них полностью), забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи.

В настоящее время ЮКСА занимает седьмое место в таблице Первой лиги, имея в активе 33 очка после 28 туров. В субботу, 23 мая, подопечные Андерсона Рибейро сыграют в Ужгороде против «Металлиста».