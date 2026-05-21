Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Буяльский, сделав дубль в финале Кубка Украины, отпраздновал голевой юбилей
21 мая 2026, 15:16 | Обновлено 21 мая 2026, 15:21
Буяльский, сделав дубль в финале Кубка Украины, отпраздновал голевой юбилей

Капитан киевлян забил 90-й мяч в динамовских рядах

21 мая 2026, 15:16 | Обновлено 21 мая 2026, 15:21
ФК Динамо. Виталий Буяльский

Виталий Буяльский, сделав дубль в матче с «Черниговом» (3:1), довел счет своих голов за «Динамо» до 90. За годы независимости больше мячей за бело-синих забили только шесть игроков. 70 раз 33-летний капитан киевлян отличился в чемпионатах Украины, 16 – в еврокубках, 3 – в Кубке Украины и 1 – в Суперкубке Украины. На отечественной арене Виталий в динамовских рядах поражал ворота 25 клубов.

При этом чаще других заставлял вынимать мяч из сетки голкиперов «Ворсклы» – 9 раз, «Зари» – 8, «Александрии» – 6, «Львова», «Полесья» и «Черноморца» – по 5.

Лучшие бомбардиры Динамо за годы независимости (1992-20.05.2026)

Игрок

Годы

ЧУ

КУ

СК

ЕК

Всего

1.

Андрей ЯРМОЛЕНКО

2008-2026

123

22

-

24

169

2.

Сергей РЕБРОВ

1992-2007

113

19

-

31

163

3.

Максим ШАЦКИХ

1999-2008

97

22

-

23

142

4.

Андрей ШЕВЧЕНКО

1994-2012

83

16

-

25

124

5.

Олег ГУСЕВ

2003-2018

58

14

2

22

96

6.

Виктор ЦЫГАНКОВ

2016-2022

77

4

-

13

94

7.

Виталий БУЯЛЬСКИЙ

2011-2026

70

3

1

16

90

8.

Артем МИЛЕВСКИЙ

2003-2012

57

11

3

16

87

9.

Виктор ЛЕОНЕНКО

1992-1997

61

10

-

8

79

10.

ДИОГО РИНКОН

2002-2007

46

13

-

11

70

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки.

Ярмоленко покорил очередной бомбардирский рубеж
Ярмоленко обошел Шевченко по голам в Кубке Украины
Экс-игрок сборной Украины: «Ветераны Динамо в финале сделали свое дело»
