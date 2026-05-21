Буяльский, сделав дубль в финале Кубка Украины, отпраздновал голевой юбилей
Капитан киевлян забил 90-й мяч в динамовских рядах
Виталий Буяльский, сделав дубль в матче с «Черниговом» (3:1), довел счет своих голов за «Динамо» до 90. За годы независимости больше мячей за бело-синих забили только шесть игроков. 70 раз 33-летний капитан киевлян отличился в чемпионатах Украины, 16 – в еврокубках, 3 – в Кубке Украины и 1 – в Суперкубке Украины. На отечественной арене Виталий в динамовских рядах поражал ворота 25 клубов.
При этом чаще других заставлял вынимать мяч из сетки голкиперов «Ворсклы» – 9 раз, «Зари» – 8, «Александрии» – 6, «Львова», «Полесья» и «Черноморца» – по 5.
Лучшие бомбардиры Динамо за годы независимости (1992-20.05.2026)
|
|
Игрок
|
Годы
|
ЧУ
|
КУ
|
СК
|
ЕК
|
Всего
|
1.
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
2008-2026
|
123
|
22
|
-
|
24
|
169
|
2.
|
Сергей РЕБРОВ
|
1992-2007
|
113
|
19
|
-
|
31
|
163
|
3.
|
Максим ШАЦКИХ
|
1999-2008
|
97
|
22
|
-
|
23
|
142
|
4.
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
1994-2012
|
83
|
16
|
-
|
25
|
124
|
5.
|
Олег ГУСЕВ
|
2003-2018
|
58
|
14
|
2
|
22
|
96
|
6.
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
2016-2022
|
77
|
4
|
-
|
13
|
94
|
7.
|
Виталий БУЯЛЬСКИЙ
|
2011-2026
|
70
|
3
|
1
|
16
|
90
|
8.
|
Артем МИЛЕВСКИЙ
|
2003-2012
|
57
|
11
|
3
|
16
|
87
|
9.
|
Виктор ЛЕОНЕНКО
|
1992-1997
|
61
|
10
|
-
|
8
|
79
|
10.
|
ДИОГО РИНКОН
|
2002-2007
|
46
|
13
|
-
|
11
|
70
ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки.
