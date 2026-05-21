Буяльский, сделав дубль в финале Кубка Украины, отпраздновал голевой юбилей

Виталий Буяльский, сделав дубль в матче с «Черниговом» (3:1), довел счет своих голов за «Динамо» до 90. За годы независимости больше мячей за бело-синих забили только шесть игроков. 70 раз 33-летний капитан киевлян отличился в чемпионатах Украины, 16 – в еврокубках, 3 – в Кубке Украины и 1 – в Суперкубке Украины. На отечественной арене Виталий в динамовских рядах поражал ворота 25 клубов.

При этом чаще других заставлял вынимать мяч из сетки голкиперов «Ворсклы» – 9 раз, «Зари» – 8, «Александрии» – 6, «Львова», «Полесья» и «Черноморца» – по 5.

Лучшие бомбардиры Динамо за годы независимости (1992-20.05.2026)

Игрок Годы ЧУ КУ СК ЕК Всего 1. Андрей ЯРМОЛЕНКО 2008-2026 123 22 - 24 169 2. Сергей РЕБРОВ 1992-2007 113 19 - 31 163 3. Максим ШАЦКИХ 1999-2008 97 22 - 23 142 4. Андрей ШЕВЧЕНКО 1994-2012 83 16 - 25 124 5. Олег ГУСЕВ 2003-2018 58 14 2 22 96 6. Виктор ЦЫГАНКОВ 2016-2022 77 4 - 13 94 7. Виталий БУЯЛЬСКИЙ 2011-2026 70 3 1 16 90 8. Артем МИЛЕВСКИЙ 2003-2012 57 11 3 16 87 9. Виктор ЛЕОНЕНКО 1992-1997 61 10 - 8 79 10. ДИОГО РИНКОН 2002-2007 46 13 - 11 70

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки.