Ярмоленко покорил очередной бомбардирский рубеж

Гол в матче с «Черниговом» (3:1) стал 200-м в клубной карьере 36-летнего полузащитника киевлян Андрея Ярмоленко. 169 раз он отличился за «Динамо», 13 - за английский «Вест Хэм», 12 – за эмиратовский «Аль-Айн» и 6 – за дортмундскую «Боруссию». 123 мяча Ярмоленко забил в чемпионатах Украины, 27 – в еврокубках, 22 – в Кубке Украины, 11 – в про-лиге ОАЭ, 8 - в АПЛ, 3 – в Бундеслиге, по 2 – в Кубке английской лиги и Кубке Германии, по 1 – в Кубке Англии и Кубке лиги ОАЭ.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

