Ярмоленко покорил очередной бомбардирский рубеж
36-летний хавбек киевлян забил 200-й мяч в клубной карьере
Гол в матче с «Черниговом» (3:1) стал 200-м в клубной карьере 36-летнего полузащитника киевлян Андрея Ярмоленко. 169 раз он отличился за «Динамо», 13 - за английский «Вест Хэм», 12 – за эмиратовский «Аль-Айн» и 6 – за дортмундскую «Боруссию». 123 мяча Ярмоленко забил в чемпионатах Украины, 27 – в еврокубках, 22 – в Кубке Украины, 11 – в про-лиге ОАЭ, 8 - в АПЛ, 3 – в Бундеслиге, по 2 – в Кубке английской лиги и Кубке Германии, по 1 – в Кубке Англии и Кубке лиги ОАЭ.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
200 голов в клубной карьере Андрея Ярмоленко
|
Сезон
|
Клуб
|
Чемпионат
|
Кубок
|
Еврокубки
|
Всего
|
2007/08
|
Динамо
|
1
|
-
|
-
|
1
|
2008/09
|
Динамо
|
-
|
5
|
-
|
5
|
2009/10
|
Динамо
|
7
|
-
|
-
|
7
|
2010/11
|
Динамо
|
11
|
1
|
4
|
16
|
2011/12
|
Динамо
|
12
|
1
|
-
|
13
|
2012/13
|
Динамо
|
11
|
-
|
2
|
13
|
2013/14
|
Динамо
|
12
|
4
|
5
|
21
|
2014/15
|
Динамо
|
14
|
1
|
4
|
19
|
2015/16
|
Динамо
|
13
|
4
|
2
|
19
|
2016/17
|
Динамо
|
15
|
3
|
1
|
19
|
2017/18
|
Динамо
|
3
|
-
|
1
|
4
|
|
Боруссия Д
|
3
|
2
|
1
|
6
|
2018/19
|
Вест Хэм
|
2
|
-
|
-
|
2
|
2019/20
|
Вест Хэм
|
5
|
-
|
-
|
5
|
2020/21
|
Вест Хэм
|
-
|
3
|
-
|
3
|
2021/22
|
Вест Хэм
|
1
|
-
|
2
|
3
|
2022/23
|
Аль-Айн
|
11
|
1
|
-
|
12
|
2023/24
|
Динамо
|
8
|
-
|
-
|
8
|
2024/25
|
Динамо
|
7
|
1
|
4
|
12
|
2025/26
|
Динамо
|
9
|
2
|
1
|
12
|
Итого
|
|
145
|
28
|
27
|
200
