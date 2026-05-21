  4. Ярмоленко покорил очередной бомбардирский рубеж
21 мая 2026, 15:01 | Обновлено 21 мая 2026, 15:06
Ярмоленко покорил очередной бомбардирский рубеж

36-летний хавбек киевлян забил 200-й мяч в клубной карьере

ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

Гол в матче с «Черниговом» (3:1) стал 200-м в клубной карьере 36-летнего полузащитника киевлян Андрея Ярмоленко. 169 раз он отличился за «Динамо», 13 - за английский «Вест Хэм», 12 – за эмиратовский «Аль-Айн» и 6 – за дортмундскую «Боруссию». 123 мяча Ярмоленко забил в чемпионатах Украины, 27 – в еврокубках, 22 – в Кубке Украины, 11 – в про-лиге ОАЭ, 8 - в АПЛ, 3 – в Бундеслиге, по 2 – в Кубке английской лиги и Кубке Германии, по 1 – в Кубке Англии и Кубке лиги ОАЭ.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

200 голов в клубной карьере Андрея Ярмоленко

Сезон

Клуб

Чемпионат

Кубок

Еврокубки

Всего

2007/08

Динамо

1

-

-

1

2008/09

Динамо

-

5

-

5

2009/10

Динамо

7

-

-

7

2010/11

Динамо

11

1

4

16

2011/12

Динамо

12

1

-

13

2012/13

Динамо

11

-

2

13

2013/14

Динамо

12

4

5

21

2014/15

Динамо

14

1

4

19

2015/16

Динамо

13

4

2

19

2016/17

Динамо

15

3

1

19

2017/18

Динамо

3

-

1

4

Боруссия Д

3

2

1

6

2018/19

Вест Хэм

2

-

-

2

2019/20

Вест Хэм

5

-

-

5

2020/21

Вест Хэм

-

3

-

3

2021/22

Вест Хэм

1

-

2

3

2022/23

Аль-Айн

11

1

-

12

2023/24

Динамо

8

-

-

8

2024/25

Динамо

7

1

4

12

2025/26

Динамо

9

2

1

12

Итого

145

28

27

200
