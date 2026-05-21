Первые решения Мальдеры: известно, когда тренер познакомится с игроками
Во время военного положения команда будет тренироваться во Львове
Как стало известно Sport.ua, национальная сборная Украины по футболу под руководством нового наставника Андреа Мальдеры впервые соберется во Львове 28 мая. После двухдневных совместных тренировок команда возьмет курс на Вроцлав, где 31 мая встретится в товарищеском матче с поляками.
После возвращения во Львов и восстановительных процедур подопечные Мальдеры начнут подготовку к следующему спаррингу – с датчанами. Выезд в Оденсе намечен на 5 июня, а само противостояние состоится 7 июня.
Ранее стало известно, чем будет заниматься Тарас Степаненко в штабе сборной Украины.
