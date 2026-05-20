Известно, чем будет заниматься Тарас Степаненко в штабе сборной Украины

Полузащитник «Колоса» Тарас Степаненко вошел в тренерский штаб Андреа Мальдеры, который возглавил сборную Украины после увольнения Сергея Реброва.

Легендарный экс-футболист донецкого «Шахтера» проведет последний матч в карьере – 21 июня выйдет на поле против своей бывшей команды – и завершит профессиональную карьеру.

По информации журналиста Игоря Бурбаса, опытный полузащитник присоединится к «сине-желтым», где будет отвечать за игру сборной Украины в полузащите и коммуникацию между игроками и тренером.

Степаненко перебрался в «Колос» во время зимнего трансферного окна на правах свободного агента и провел четыре матча в чемпионате Украины. Контракт 36-летнего игрока истекает после завершения сезона 2025/26.

В составе сборной Украины футболист сыграл 87 поединков и записал на свой счет четыре результативных удара.