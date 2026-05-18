Мальдера рассказал, кто будет работать в его тренерском штабе

Новый главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера на пресс-конференции в Доме футбола объявил, кто будет работать в его тренерском штабе.

«На этот раз я привез с собой меньше людей. Рядом со мной будет человек из Италии – Паскуале Каталано. Это мой друг, с которым у меня схожие взгляды на футбол. Я ему очень доверяю. Кроме того, я бы хотел, чтобы в моем штабе были украинцы. Поэтому в моем штабе будет работать Тарас Степаненко. Это – человек, которого я тренировал в сборной Украины. У него исключительные качества. Он чрезвычайно привязан к украинскому футболу, обладает футбольными ценностями. И я бы очень хотел, чтобы он передал эти ценности молодым игрокам.

Также в штабе будет Владимир Езерский. Он работал с юношескими сборными Украины. Я раньше не был его тренером, но я знаю, что он – человек больших ценностей. Все вместе будем много делать для достижения результата», – сказал Мальдера.

Ранее Андреа Мальдера объявил состав сборной Украины на ближайшие товарищеские матчи против Польши и Дании.