Мальдера рассказал, кто будет работать в его тренерском штабе
Среди помощников — итальянец и украинцы
Новый главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера на пресс-конференции в Доме футбола объявил, кто будет работать в его тренерском штабе.
«На этот раз я привез с собой меньше людей. Рядом со мной будет человек из Италии – Паскуале Каталано. Это мой друг, с которым у меня схожие взгляды на футбол. Я ему очень доверяю. Кроме того, я бы хотел, чтобы в моем штабе были украинцы. Поэтому в моем штабе будет работать Тарас Степаненко. Это – человек, которого я тренировал в сборной Украины. У него исключительные качества. Он чрезвычайно привязан к украинскому футболу, обладает футбольными ценностями. И я бы очень хотел, чтобы он передал эти ценности молодым игрокам.
Также в штабе будет Владимир Езерский. Он работал с юношескими сборными Украины. Я раньше не был его тренером, но я знаю, что он – человек больших ценностей. Все вместе будем много делать для достижения результата», – сказал Мальдера.
Ранее Андреа Мальдера объявил состав сборной Украины на ближайшие товарищеские матчи против Польши и Дании.
бо ними займуться Єзерський і Степаненко.))
Главный тренер — Мальдера, работал долгое время с Де Дзерби. Рядом — Тарас Степаненко, легенда всего донецкого. Дальше — Рустам Худжамов, человек с шахтёрским и мариупольским прошлым. Сказали будет ещё аналитик Кампомар — тоже работал в структуре Шахтёра. Каталано — по рекомендации Де Дзерби. Осталось только гимн перед матчем заменить на «Спят курганы тёмные».
Ещё и Езерского подтянули, наш фанатский подвал просто объявляет трёхдневный траур. Мы-то помним, как Езерский в футболке ненавистного Шахтёра нашего блондина Бангуру в подтрибунке гонял как таракана и избивал.
А теперь мы сидим в фанатском подвале Динамо Киев и думаем: может, форму сборной сразу сделать оранжево-чёрной, а вместо тризуба поставить логотип Шахтёра, чтобы уже никто не путался🤷