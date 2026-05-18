Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мальдера рассказал, кто будет работать в его тренерском штабе
Сборная УКРАИНЫ
18 мая 2026, 12:59 | Обновлено 18 мая 2026, 14:02
2707
8

Мальдера рассказал, кто будет работать в его тренерском штабе

Среди помощников — итальянец и украинцы

18 мая 2026, 12:59 | Обновлено 18 мая 2026, 14:02
2707
8 Comments
Мальдера рассказал, кто будет работать в его тренерском штабе
Getty Images/Global Images Ukraine. Андреа Мальдера

Новый главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера на пресс-конференции в Доме футбола объявил, кто будет работать в его тренерском штабе.

«На этот раз я привез с собой меньше людей. Рядом со мной будет человек из Италии – Паскуале Каталано. Это мой друг, с которым у меня схожие взгляды на футбол. Я ему очень доверяю. Кроме того, я бы хотел, чтобы в моем штабе были украинцы. Поэтому в моем штабе будет работать Тарас Степаненко. Это – человек, которого я тренировал в сборной Украины. У него исключительные качества. Он чрезвычайно привязан к украинскому футболу, обладает футбольными ценностями. И я бы очень хотел, чтобы он передал эти ценности молодым игрокам.

Также в штабе будет Владимир Езерский. Он работал с юношескими сборными Украины. Я раньше не был его тренером, но я знаю, что он – человек больших ценностей. Все вместе будем много делать для достижения результата», – сказал Мальдера.

Ранее Андреа Мальдера объявил состав сборной Украины на ближайшие товарищеские матчи против Польши и Дании.

По теме:
Скала и другие. Итальянские тренеры, возглавлявшие украинские клубы/сборную
Мальдера принял решение по Ярмоленко и объявил заявку сборной Украины
Йожеф Сабо отреагировал на назначение Мальдеры наставником сборной Украины
Андреа Мальдера сборная Украины по футболу Тарас Степаненко Владимир Езерский
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(27)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Борнмут после Забарного хочет купить у Динамо украинца за большие деньги
Футбол | 18 мая 2026, 07:59 22
Борнмут после Забарного хочет купить у Динамо украинца за большие деньги
Борнмут после Забарного хочет купить у Динамо украинца за большие деньги

«Борнмут» и «Брентфорд» претендуют на Матвея Пономаренко

ЧМ по хоккею. Швеция бьет Данию, сборная Австрии удивляет
Хоккей | 17 мая 2026, 21:59 0
ЧМ по хоккею. Швеция бьет Данию, сборная Австрии удивляет
ЧМ по хоккею. Швеция бьет Данию, сборная Австрии удивляет

Продолжается чемпионат мира по хоккею

Мирон МАРКЕВИЧ: «В команду пришли аферисты. Мне сделали предложение»
Футбол | 18.05.2026, 08:42
Мирон МАРКЕВИЧ: «В команду пришли аферисты. Мне сделали предложение»
Мирон МАРКЕВИЧ: «В команду пришли аферисты. Мне сделали предложение»
Мальдера выбрал город, где будет жить после назначения в сборную Украины
Футбол | 18.05.2026, 12:51
Мальдера выбрал город, где будет жить после назначения в сборную Украины
Мальдера выбрал город, где будет жить после назначения в сборную Украины
Турнирная таблица УПЛ. Основная интрига – борьба за серебро и бронзу
Футбол | 18.05.2026, 06:23
Турнирная таблица УПЛ. Основная интрига – борьба за серебро и бронзу
Турнирная таблица УПЛ. Основная интрига – борьба за серебро и бронзу
Комментарии 8
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Адміни приберіть цього Fan DinamoKyiv кантуженого з сайту  Чи вам
подобається цей придурок хворий на всю голову?!? воно десь в психлікарні
строче ху є ту всіляку
Ответить
+2
2 гри все покажуть , нема результату на куй
Ответить
0
Не знаю. Якісь сумніви. Ну нехай спробує. Просто якщо буде третій поспіль завалений відбір - то вже федерацію гнати обісцяними тряпками.
Ответить
0
Головне щоб ним не керували ці щури агенти і ще різні самоучки тактики аналітики.
Ответить
0
не озвучено тренера воротарів,
бо ними займуться Єзерський і Степаненко.))
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Мы всем фанатским подвалом Динамо Киев ждали, что из Банковой прилетит последняя надежда: и Ермак отправит секретную бумажку из СИЗО, и Андрей Шевченко, снова лично утвердит главным тренером сборной какое нибудь динамовское сердце. Но вместо этого нам презентовали какой-то филиал Шахтёра.
Главный тренер — Мальдера, работал долгое время с Де Дзерби. Рядом — Тарас Степаненко, легенда всего донецкого. Дальше — Рустам Худжамов, человек с шахтёрским и мариупольским прошлым. Сказали будет ещё аналитик Кампомар — тоже работал в структуре Шахтёра. Каталано — по рекомендации Де Дзерби. Осталось только гимн перед матчем заменить на «Спят курганы тёмные».
Ещё и Езерского подтянули, наш фанатский подвал просто объявляет трёхдневный траур. Мы-то помним, как Езерский в футболке ненавистного Шахтёра нашего блондина Бангуру в подтрибунке гонял как таракана и избивал.
А теперь мы сидим в фанатском подвале Динамо Киев и думаем: может, форму сборной сразу сделать оранжево-чёрной, а вместо тризуба поставить логотип Шахтёра, чтобы уже никто не путался🤷
Ответить
-3
А де сердця? Де Динама?
Ответить
-3
Популярные новости
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на финал WTA 1000 в Риме
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на финал WTA 1000 в Риме
16.05.2026, 17:33 3
Теннис
Решение принято. Динамо запланировало тренерскую смену
Решение принято. Динамо запланировало тренерскую смену
17.05.2026, 07:25 2
Футбол
Ломаченко покинул территорию Украины. Потянуло к российскому
Ломаченко покинул территорию Украины. Потянуло к российскому
17.05.2026, 09:34 40
Бокс
Александр Хижняк завоевал первую золотую медаль после Олимпиады-2024!
Александр Хижняк завоевал первую золотую медаль после Олимпиады-2024!
17.05.2026, 20:58 11
Бокс
Возвращение Довбика! Рома добыла победу в ярком дерби Рима
Возвращение Довбика! Рома добыла победу в ярком дерби Рима
17.05.2026, 14:59 4
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Мне очень нравится эта команда УПЛ»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Мне очень нравится эта команда УПЛ»
16.05.2026, 11:32 10
Футбол
Ребров принял радикальное решение. Тренера уничтожили за помощь Ермаку
Ребров принял радикальное решение. Тренера уничтожили за помощь Ермаку
17.05.2026, 08:50 22
Футбол
Старт финального матча WTA 1000 в Риме Свитолина – Гауфф отложен
Старт финального матча WTA 1000 в Риме Свитолина – Гауфф отложен
16.05.2026, 17:59 5
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем