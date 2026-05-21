Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Динамо нуждается в усилении на всех позициях»
Кубок Украины
21 мая 2026, 13:52 | Обновлено 21 мая 2026, 13:53
276
0

Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Динамо нуждается в усилении на всех позициях»

Все идет обозначенным для наставника «бело-синих» курсом

21 мая 2026, 13:52 | Обновлено 21 мая 2026, 13:53
276
0
Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Динамо нуждается в усилении на всех позициях»
ФК Чернигов

В наследство новому главному тренеру киевского «Динамо» Игорю Костюку досталась команда, которая на двух из трех фронтах сезона-2025/26 оказалась непохожей на себя. Провалив еврокубковую кампанию и не сумев выиграть конкуренцию в борьбе за чемпионство, динамовцы смогли удовлетвориться выигрышем Кубка Украины. Вчера в финальном матче розыгрыша со счетом 3:1 они обыграли представителя Первой лиги «Чернигов».

Как оценивать подходящий сезон и что нужно делать динамовскому клубу для того, чтобы стать сильнее в следующем сезоне? Мнением об этом со Sport.ua поделился известный агент и эксперт Вячеслав Заховайло.

– Что показал сезон-2025/26 для киевского «Динамо» в кадровом плане?

– Вектор развития клуба был определен давно. Ставка делается на развитие своих воспитанников. Все кадровые решения по назначению главных тренеров и селекции игроков – тому подтверждение.

– Какие позиции нуждаются в первоочередном усилении?

– В связи с сменой поколений в команде, по моему мнению, есть потребность усиления на всех без исключения позициях. Участие в еврокубках требует качества и опыта. К сожалению, на международном уровне мы не конкурентоспособны. Для соревнований под эгидой УПЛ сегодняшний уровень игроков «Динамо» позволяет бороться разве что за третье-пятое места.

– Около полугода назад Игорь Костюк сменил Александра Шовковского во главе «Динамо». Как бы оценили его работу за этот период?

– Игорь Костюк выполнил задание на сезон. Выиграл трофей, развивает молодежь, готовит смену поколений. Все идет по указанному для него курсу.

По теме:
Кубок Украины впервые выиграл легионер из Панамы
Ярмоленко побил рекорд Гусева и Гладкого
Владелец Погони предложил стадион своей команды представителям Украины в ЕК
Кубок Украины по футболу Чернигов - Динамо Динамо Киев Игорь Костюк инсайд Вячеслав Заховайло
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ярмоленко обновил свой рекорд финалов Кубка Украины
Футбол | 21 мая 2026, 12:38 0
Ярмоленко обновил свой рекорд финалов Кубка Украины
Ярмоленко обновил свой рекорд финалов Кубка Украины

Ворота «Чернигова» ветеран киевлян поразил в 36 лет 209 дней

Решение принято. Моуриньо попросил Реал купить звезду сборной Украины
Футбол | 21 мая 2026, 06:41 11
Решение принято. Моуриньо попросил Реал купить звезду сборной Украины
Решение принято. Моуриньо попросил Реал купить звезду сборной Украины

Тренер хочет видеть в команде Забарного

Мирон МАРКЕВИЧ: «Это главная проблема «Динамо», а Ярмоленко и Буяльский...»
Футбол | 21.05.2026, 07:27
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это главная проблема «Динамо», а Ярмоленко и Буяльский...»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это главная проблема «Динамо», а Ярмоленко и Буяльский...»
Посев в 1-м раунде квалификации Лиги Европы. Потенциальные соперники Динамо
Футбол | 20.05.2026, 20:39
Посев в 1-м раунде квалификации Лиги Европы. Потенциальные соперники Динамо
Посев в 1-м раунде квалификации Лиги Европы. Потенциальные соперники Динамо
Футболист Динамо – о победе в Кубке Украины: «Чувствую гордость»
Футбол | 21.05.2026, 08:12
Футболист Динамо – о победе в Кубке Украины: «Чувствую гордость»
Футболист Динамо – о победе в Кубке Украины: «Чувствую гордость»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Рико ВЕРХОВЕН: «Я отказался от боя. На кону были отличные деньги
Рико ВЕРХОВЕН: «Я отказался от боя. На кону были отличные деньги
19.05.2026, 08:16 2
Бокс
Ничья Борнмута и Ман Сити. Арсенал досрочно стал чемпионом Англии
Ничья Борнмута и Ман Сити. Арсенал досрочно стал чемпионом Англии
19.05.2026, 23:26 76
Футбол
Чемоданы упакованы. Футболист сборной Украины решил покинуть Жирону
Чемоданы упакованы. Футболист сборной Украины решил покинуть Жирону
20.05.2026, 09:53 5
Футбол
Андрей Шевченко обиделся на легенду Динамо и разорвал с ним все связи
Андрей Шевченко обиделся на легенду Динамо и разорвал с ним все связи
20.05.2026, 07:56 10
Футбол
Решение принято. Мельгоса покинет сборную, Шевченко нашел замену
Решение принято. Мельгоса покинет сборную, Шевченко нашел замену
20.05.2026, 04:10 7
Футбол
Усик провел битву взглядов с Верховеном. Чем закончилось?
Усик провел битву взглядов с Верховеном. Чем закончилось?
19.05.2026, 20:24 2
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-лидера сборной Украины пожизненно дисквалифицировали
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-лидера сборной Украины пожизненно дисквалифицировали
20.05.2026, 17:49 4
Баскетбол
Шахтер может получить огромные деньги за Турана. Появился претендент
Шахтер может получить огромные деньги за Турана. Появился претендент
20.05.2026, 08:46 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем