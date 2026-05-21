Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Динамо нуждается в усилении на всех позициях»

В наследство новому главному тренеру киевского «Динамо» Игорю Костюку досталась команда, которая на двух из трех фронтах сезона-2025/26 оказалась непохожей на себя. Провалив еврокубковую кампанию и не сумев выиграть конкуренцию в борьбе за чемпионство, динамовцы смогли удовлетвориться выигрышем Кубка Украины. Вчера в финальном матче розыгрыша со счетом 3:1 они обыграли представителя Первой лиги «Чернигов».

Как оценивать подходящий сезон и что нужно делать динамовскому клубу для того, чтобы стать сильнее в следующем сезоне? Мнением об этом со Sport.ua поделился известный агент и эксперт Вячеслав Заховайло.

– Что показал сезон-2025/26 для киевского «Динамо» в кадровом плане?

– Вектор развития клуба был определен давно. Ставка делается на развитие своих воспитанников. Все кадровые решения по назначению главных тренеров и селекции игроков – тому подтверждение.

– Какие позиции нуждаются в первоочередном усилении?

– В связи с сменой поколений в команде, по моему мнению, есть потребность усиления на всех без исключения позициях. Участие в еврокубках требует качества и опыта. К сожалению, на международном уровне мы не конкурентоспособны. Для соревнований под эгидой УПЛ сегодняшний уровень игроков «Динамо» позволяет бороться разве что за третье-пятое места.

– Около полугода назад Игорь Костюк сменил Александра Шовковского во главе «Динамо». Как бы оценили его работу за этот период?

– Игорь Костюк выполнил задание на сезон. Выиграл трофей, развивает молодежь, готовит смену поколений. Все идет по указанному для него курсу.