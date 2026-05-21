Ярмоленко обновил свой рекорд финалов Кубка Украины

Андрей Ярмоленко, забив «Чернигову» в 36 лет 209 дней, обновил свой же возрастной бомбардирский рекорд финалов Кубка Украины. В свою очередь Виталий Буяльский стал самым старшим автором дубля финальных матчей, дважды поразив ворота черниговцев в 33 года 134 дня.

В более «солидном» возрасте забивал в кубковых финалах, помимо Ярмоленко, только Василий Сачко из «Ворсклы».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые возрастные бомбардиры финалов Кубка Украины