Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ярмоленко обновил свой рекорд финалов Кубка Украины
Украина. Премьер лига
21 мая 2026, 12:38 | Обновлено 21 мая 2026, 12:43
806
0

Ярмоленко обновил свой рекорд финалов Кубка Украины

Ворота «Чернигова» ветеран киевлян поразил в 36 лет 209 дней

21 мая 2026, 12:38 | Обновлено 21 мая 2026, 12:43
806
0
Ярмоленко обновил свой рекорд финалов Кубка Украины
ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

Андрей Ярмоленко, забив «Чернигову» в 36 лет 209 дней, обновил свой же возрастной бомбардирский рекорд финалов Кубка Украины. В свою очередь Виталий Буяльский стал самым старшим автором дубля финальных матчей, дважды поразив ворота черниговцев в 33 года 134 дня.

В более «солидном» возрасте забивал в кубковых финалах, помимо Ярмоленко, только Василий Сачко из «Ворсклы».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые возрастные бомбардиры финалов Кубка Украины

Возраст

Игрок

Клуб

Дата

Соперник

Счет

36 лет 209 дней

Андрей ЯРМОЛЕНКО

Динамо

20.05.2026

Чернигов

3:1

34 года 28 дней

Василий САЧКО

Ворскла

31.05.2009

Шахтер

1:0

33 года 134 дня

Виталий БУЯЛЬСКИЙ

Динамо

20.05.2026

Чернигов

3:1

32 года 41 день

ЖУНИОР МОРАЕС

Шахтер

15.05.2019

Ингулец

4:0

31 год 34 дня

Сергей ПОПОВ

Шахтер

26.05.2002

Динамо

3:2

30 лет 179 дней

Игорь ПЕТРОВ

Шахтер

28.05.1995

Днепр

1:1, п. 7:6

30 лет 138 дней

Сергей АТЕЛЬКИН

Шахтер

26.05.2002

Динамо

3:2

29 лет 285 дней

Ярослав РАКИЦКИЙ

Шахтер

15.05.2019

Ингулец

4:0

29 лет 259 дней

Лаки ИДАХОР

Таврия

16.05.2010

Металлург Д

3:2

29 лет 218 дней

Александр ХАЦКЕВИЧ

Динамо

25.05.2003

Шахтер

2:1

По теме:
Кубок Украины впервые выиграл легионер из Панамы
Ярмоленко побил рекорд Гусева и Гладкого
Владелец Погони предложил стадион своей команды представителям Украины в ЕК
цифры и факты Андрей Ярмоленко Динамо Киев Кубок Украины по футболу Мнение эксперта
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Талантливый украинец получит шанс от Турана закрепится в составе Шахтера
Футбол | 21 мая 2026, 12:57 2
Талантливый украинец получит шанс от Турана закрепится в составе Шахтера
Талантливый украинец получит шанс от Турана закрепится в составе Шахтера

Полузащитник Денис Сметана отправится с донецкой командой на тренировочные сборы

Йожеф Сабо спрогнозировал итоговый счет финала Кубка Украины
Футбол | 20 мая 2026, 16:51 21
Йожеф Сабо спрогнозировал итоговый счет финала Кубка Украины
Йожеф Сабо спрогнозировал итоговый счет финала Кубка Украины

Известный в прошлом наставник не видит проблем в том, чтобы «Динамо» обыграло «Чернигов»

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-лидера сборной Украины пожизненно дисквалифицировали
Баскетбол | 20.05.2026, 17:49
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-лидера сборной Украины пожизненно дисквалифицировали
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-лидера сборной Украины пожизненно дисквалифицировали
Ребров выбрал клуб, который возглавит после сборной Украины
Футбол | 21.05.2026, 09:51
Ребров выбрал клуб, который возглавит после сборной Украины
Ребров выбрал клуб, который возглавит после сборной Украины
Посев в 1-м раунде квалификации Лиги Европы. Потенциальные соперники Динамо
Футбол | 20.05.2026, 20:39
Посев в 1-м раунде квалификации Лиги Европы. Потенциальные соперники Динамо
Посев в 1-м раунде квалификации Лиги Европы. Потенциальные соперники Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Реал решил отблагодарить Лунина. В клубе принято особое решение
Реал решил отблагодарить Лунина. В клубе принято особое решение
20.05.2026, 07:02
Футбол
Сергей Бубка получил крупную сумму от россиян
Сергей Бубка получил крупную сумму от россиян
19.05.2026, 08:45 4
Другие виды
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «С батей больше не общаюсь. Ему Чернигов дороже сына»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «С батей больше не общаюсь. Ему Чернигов дороже сына»
20.05.2026, 16:12 3
Футбол
Решение принято. Моуриньо попросил Реал купить звезду сборной Украины
Решение принято. Моуриньо попросил Реал купить звезду сборной Украины
21.05.2026, 06:41 11
Футбол
Кто их остановит – сборная Швейцарии выдала шоу на ЧМ по хоккею
Кто их остановит – сборная Швейцарии выдала шоу на ЧМ по хоккею
20.05.2026, 22:59 6
Хоккей
Ничья Борнмута и Ман Сити. Арсенал досрочно стал чемпионом Англии
Ничья Борнмута и Ман Сити. Арсенал досрочно стал чемпионом Англии
19.05.2026, 23:26 76
Футбол
Шахтер может получить огромные деньги за Турана. Появился претендент
Шахтер может получить огромные деньги за Турана. Появился претендент
20.05.2026, 08:46 13
Футбол
Рико ВЕРХОВЕН: «Я отказался от боя. На кону были отличные деньги
Рико ВЕРХОВЕН: «Я отказался от боя. На кону были отличные деньги
19.05.2026, 08:16 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем