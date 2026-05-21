Ярмоленко обновил свой рекорд финалов Кубка Украины
Ворота «Чернигова» ветеран киевлян поразил в 36 лет 209 дней
Андрей Ярмоленко, забив «Чернигову» в 36 лет 209 дней, обновил свой же возрастной бомбардирский рекорд финалов Кубка Украины. В свою очередь Виталий Буяльский стал самым старшим автором дубля финальных матчей, дважды поразив ворота черниговцев в 33 года 134 дня.
В более «солидном» возрасте забивал в кубковых финалах, помимо Ярмоленко, только Василий Сачко из «Ворсклы».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые возрастные бомбардиры финалов Кубка Украины
|
Возраст
|
Игрок
|
Клуб
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
36 лет 209 дней
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
Динамо
|
20.05.2026
|
Чернигов
|
3:1
|
34 года 28 дней
|
Василий САЧКО
|
Ворскла
|
31.05.2009
|
Шахтер
|
1:0
|
33 года 134 дня
|
Виталий БУЯЛЬСКИЙ
|
Динамо
|
20.05.2026
|
Чернигов
|
3:1
|
32 года 41 день
|
ЖУНИОР МОРАЕС
|
Шахтер
|
15.05.2019
|
Ингулец
|
4:0
|
31 год 34 дня
|
Сергей ПОПОВ
|
Шахтер
|
26.05.2002
|
Динамо
|
3:2
|
30 лет 179 дней
|
Игорь ПЕТРОВ
|
Шахтер
|
28.05.1995
|
Днепр
|
1:1, п. 7:6
|
30 лет 138 дней
|
Сергей АТЕЛЬКИН
|
Шахтер
|
26.05.2002
|
Динамо
|
3:2
|
29 лет 285 дней
|
Ярослав РАКИЦКИЙ
|
Шахтер
|
15.05.2019
|
Ингулец
|
4:0
|
29 лет 259 дней
|
Лаки ИДАХОР
|
Таврия
|
16.05.2010
|
Металлург Д
|
3:2
|
29 лет 218 дней
|
Александр ХАЦКЕВИЧ
|
Динамо
|
25.05.2003
|
Шахтер
|
2:1
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
