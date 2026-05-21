Борнмут – как знаковая команда в карьере Артеты
«Вишни» были первым соперником испанца во главе Арсенала, а также обеспечили «канонирам» чемпионство
Испанский наставник Арсенала Микель Артета впервые в своей карьере стал победителем АПЛ в качестве тренера.
«Канониры» стали чемпионами Премьер-лиги 19 мая 2026 года, после того как Борнмут сыграл вничью с Манчестер Сити со счетом 1:1.
Интересным фактом является то, что свой первый матч в АПЛ во главе Арсенала Артета провел 26 декабря 2019 года. Тогда соперником лондонцев был именно Борнмут, а игра тоже закончилась со счетом 1:1.
Исторические даты Микеля Артеты во главе Арсенала в АПЛ
- 26.12.2019, дебют в АПЛ во главе клуба, Борнмут – Арсенал – 1:1
- 19.05.2026, матч, после которого Арсенал стал чемпионом, Борнмут – Манчестер Сити – 1:1
