21 мая 2026, 13:34
Борнмут – как знаковая команда в карьере Артеты

«Вишни» были первым соперником испанца во главе Арсенала, а также обеспечили «канонирам» чемпионство

Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Испанский наставник Арсенала Микель Артета впервые в своей карьере стал победителем АПЛ в качестве тренера.

«Канониры» стали чемпионами Премьер-лиги 19 мая 2026 года, после того как Борнмут сыграл вничью с Манчестер Сити со счетом 1:1.

Интересным фактом является то, что свой первый матч в АПЛ во главе Арсенала Артета провел 26 декабря 2019 года. Тогда соперником лондонцев был именно Борнмут, а игра тоже закончилась со счетом 1:1.

Исторические даты Микеля Артеты во главе Арсенала в АПЛ

  • 26.12.2019, дебют в АПЛ во главе клуба, Борнмут – Арсенал – 1:1
  • 19.05.2026, матч, после которого Арсенал стал чемпионом, Борнмут – Манчестер Сити – 1:1
