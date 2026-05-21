  4. Игрок Астон Виллы выиграл четыре разных еврокубковых турнира
Игрок Астон Виллы выиграл четыре разных еврокубковых турнира

Теперь в истории еврокубков есть два игрока с победами в ЛЧ, ЛЕ, Лиге конференций и Суперкубке УЕФА

Getty Images/Global Images Ukraine. Тэмми Абрахам

Английский нападающий Астон Виллы Тэмми Абрахам стал вторым игроком в истории еврокубков, победившим в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций и Суперкубке УЕФА.

Англичанин выиграл титул победителя Лиги чемпионов в составе Челси в сезоне 2020/21, Лиги Европы в составе Астон Виллы в сезоне 2025/26, Лиги конференций в составе Ромы в сезоне 2021/22 и Суперкубка УЕФА 2021 года в составе Челси.

Напомним, что первым футболистом, собравшим подобную коллекцию трофеев, был Эмерсон Палмиери, победивший вместе с Челси в Лиге чемпионов (2020/21), Лиге Европы (2018/19), Суперкубке УЕФА (2021), а также вместе с Вест Хэм Юнайтед в Лиге конференций (2022/23).

Футболисты, становившиеся победителями Лиги чемпионов, Лиги Европы, Лиги конференций и Суперкубка УЕФА

  • Эмерсон Палмиери (Бразилия)
  • Тэмми Абрахам (Англия)
ото життя парубка покидало)
