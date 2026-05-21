Игрок Астон Виллы выиграл четыре разных еврокубковых турнира
Теперь в истории еврокубков есть два игрока с победами в ЛЧ, ЛЕ, Лиге конференций и Суперкубке УЕФА
Английский нападающий Астон Виллы Тэмми Абрахам стал вторым игроком в истории еврокубков, победившим в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций и Суперкубке УЕФА.
Англичанин выиграл титул победителя Лиги чемпионов в составе Челси в сезоне 2020/21, Лиги Европы в составе Астон Виллы в сезоне 2025/26, Лиги конференций в составе Ромы в сезоне 2021/22 и Суперкубка УЕФА 2021 года в составе Челси.
Напомним, что первым футболистом, собравшим подобную коллекцию трофеев, был Эмерсон Палмиери, победивший вместе с Челси в Лиге чемпионов (2020/21), Лиге Европы (2018/19), Суперкубке УЕФА (2021), а также вместе с Вест Хэм Юнайтед в Лиге конференций (2022/23).
Футболисты, становившиеся победителями Лиги чемпионов, Лиги Европы, Лиги конференций и Суперкубка УЕФА
- Эмерсон Палмиери (Бразилия)
- Тэмми Абрахам (Англия)
Tammy Abraham is the second player to win the UCL (Chelsea), UEL (Aston Villa) and the UECL (Roma), after Emerson Palmieri.— Squawka (@Squawka) May 20, 2026
