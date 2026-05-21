  4. Защитник Динамо сделал дерзкое заявление: «И чемпионат, и Кубок»
21 мая 2026, 08:23 | Обновлено 21 мая 2026, 08:28
ФК Динамо. Кристиан Биловар

Защитник киевского «Динамо» Кристиан Биловар поделился мыслями после уверенной победы над «Черниговом» в финале Кубка Украины 2025/26 (3:1).

– Могу выразить только уважение «Чернигову», они заслуживают лишь хороших слов. Дойти до финала Кубка – это круто. Когда выигрываешь один матч, можно говорить о везении, а когда команда доходит до решающей стадии – это впечатляет. Сегодня мы увидели, что они оказали нам достаточно серьезное сопротивление. Поэтому нам было нелегко играть, это хорошая команда.

– Не возникло ли у вас сомнений в итоговой победе, когда «Чернигов» сравнял счет?

– Независимо от результата у нас есть свой план на игру, мы стараемся его придерживаться. Во время матча мы сосредоточены именно на игре, поэтому не могу сказать, что были какие-то сомнения. Все мысли касались исключительно самого матча.

– Была ли возможность сыграть в квалификации Лиги Европы дополнительным стимулом и мотивацией?

– Не сказал бы, что мы особо думали о том, что даст нам эта победа. Самое главное – это престиж клуба, и то, что мы второй сезон подряд выигрываем трофей – это успех для клуба. В следующем сезоне будем стараться выиграть и чемпионат, и Кубок.

– Вам понравился новый дизайн Кубка?

– Да, очень крутой, считаю, намного лучше, чем предыдущий. Этот мне нравится больше.

– Что происходило в раздевалке после матча?

– Ничего невероятного там не было, просто все поздравляли друг друга с победой, праздновали. Еще завтра немного отпразднуем, а дальше уже будем готовиться к матчу последнего тура чемпионата с «Кудровкой».

– Еще нет отпускного настроения?

– Конечно, нет. Осталась последняя игра, тем более от нее будет зависеть, какое место в чемпионате мы займем, поэтому она многое решит. Так что, думаю, ни у кого ещё нет никаких мыслей об отпуске.

Хотелось бы уточнить. Какой трофей они второй год подряд выигрывают? 
