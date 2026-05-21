  Футболист Динамо – о победе в Кубке Украины: «Чувствую гордость»
21 мая 2026, 08:12 | Обновлено 21 мая 2026, 08:18
Футболист Динамо – о победе в Кубке Украины: «Чувствую гордость»

Эксклюзивное интервью Максима Коробова для Sport.ua

Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Коробов

Финал Кубка Украины позади, но эмоции болельщиков все еще на максимуме. Победа опыта над желанием превзойти легенду — вот свидетелями чего мы были сегодня. Титульный партнер «Динамо» GGBET поздравляет «бело-синих» с победой. Это была настоящая GG!

Молодой защитник киевского «Динамо» Максим Коробов эксклюзивно для Sport.ua дал несколько комментариев после победы над «Черниговом» в финале Кубка Украины (3:1).

– Максим, довольно прорывной сезон для вас: дебют, основная команда, победа в Кубке. Что чувствуете сейчас, держа золотую медаль в руках?

– Чувствую гордость от того, что нахожусь сейчас в этой команде, что имею возможность делить поле с Ярмоленко, Буяльским, Караваевым. Конечно, это очень приятно, и этот матч, этот финал показал мне, к чему я должен стремиться.

– Не было шуток в раздевалке, чтобы Андрей Ярмоленко остался еще на сезон в команде?

– Если честно, я этого не слышал. Да и это не шутки. Чем больше ему будет позволять здоровье и чем сильнее будет его желание, тем выше вероятность, что он останется.

Материал подготовлен в рамках медиа-тура, организованного ФК Динамо (Киев) при поддержке титульного спонсора GGBET.

– Победа в Кубке – это приятная новость в сезоне для «Динамо». Но сезон выдался неудачным, и фанаты об этом говорят. Согласны с критикой болельщиков в социальных сетях?

– Если честно, я стараюсь не обращать на это внимания. Конечно, где-то это попадается. Но люди будут хейтить, когда есть повод. Когда есть победы — никто не хейтит, как только появляются поражения – сразу критика. Это обычное явление, и к этому просто нужно привыкать.

– Дальше важный матч и борьба за топ-3. Победа в Кубке Украины вас мотивирует на матч с «Кудровкой» или, наоборот, расслабит?

– Конечно, мотивирует. Мы сейчас отпразднуем, час или два, а потом все мысли уже будут о «Кудровке». А дальше уже отпуск, но пока только «Кудровка».

– А к отпуску будут какие-то премиальные от президента?

– Откуда я знаю. Мне всего 20 лет, я об этом ничего не знаю.

Та да.Шо там ти.Тут фанати київські просто оскаженіли від такого епічного супербатла.Euforia.
Гордість за перемогу над командою першої ліги,так справді, ЕПІЧНО)))))
