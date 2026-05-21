  4. «Для нас это что-то новое». Эмоции игрока Чернигова после матча с Динамо
Кубок Украины
21 мая 2026, 00:51 | Обновлено 21 мая 2026, 01:48
«Для нас это что-то новое». Эмоции игрока Чернигова после матча с Динамо

Эксклюзивное интервью Максима Сердюка для Sport.ua

ФК Чернигов. Максим Сердюк

Финал Кубка Украины позади, но эмоции болельщиков все еще на максимуме. Победа опыта над желанием превзойти легенду — вот свидетелями чего мы были сегодня. Титульный партнер «Динамо» GGBET поздравляет «бело-синих» с победой. Это была настоящая GG!

Полузащитник «Чернигова» Максим Сердюк пообщался с журналистом Sport.ua после проигранного финала Кубка Украины. Клуб Первой лиги не устоял против киевского «Динамо» (1:3).

– Какие эмоции вы сейчас испытываете после такого исторического пути в Кубке и проигранного финала?

– Если честно, увидеть такую атмосферу – для меня это впервые в жизни. Когда стадион скандирует «Чернигов» – это невероятные эмоции, которые ты проживаешь именно в этот день. Собралось много людей, для нас это что-то новое. Поэтому я очень благодарен болельщикам. Это просто невероятно. Для нас это сказка, которую мы прошли в этом Кубке.

– Верили ли вы перед финалом, что можете одолеть «Динамо»?

– Мы действительно верили, потому что прошли очень большой путь. Как говорится, непобедимых команд не бывает. Мы старались, но, к сожалению, не получилось. Я от чистого сердца поздравляю «Динамо». Они заслуженно победили. Нам ещё над многим предстоит поработать, но, я думаю, болельщики остались довольны нашей игрой. Мы сделали все, что могли, и показали максимум.

– Что было самым сложным в игре против «Динамо»? Возможно, трудно было проходить защиту соперника или действовать под их прессингом?

– Я бы не сказал, что «Динамо» как-то очень сильно нас прессинговало. Класс футболистов у них очень высокий, и они смогли забить гол практически из полумоментов. Нам есть к чему расти.

– Как вам было противостоять такому легендарному игроку, как Андрей Ярмоленко?

– Скажу вам так: с самого детства я за ним наблюдаю. Он сам из Чернигова, приезжал на наши детские турниры – уже тогда он был для нас звездой. И я лично слежу за ним с детства, я его фанат. Поэтому было очень приятно сыграть с ним на одном поле.

Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
