Александр КАРАВАЕВ: «Я верю в его будущее в сборной Украины»

Финал Кубка Украины позади, но эмоции болельщиков все еще на максимуме. Победа опыта над желанием превзойти легенду — вот свидетелями чего мы были сегодня.

Игрок киевского Динамо Александра Караев после победы над Черниговом в финале Кубка Украины (3:1) заговорил о новом тренере сборной Украины Андреа Мальдере.

Итальянский специалист присутствовал на матче на Арене Львов. Караев в комментарии для Sport.ua положительно оценил назначение итальянца, проявив уважение к тренеру.

– На стадионе присутствовал новый тренер сборной. Успели пообщаться?

– Я вчера с ним общался два раза, потому что я с ним уже работал. До этого я уже давал интервью по этой теме, поэтому только положительные слова могу сказать по поводу тренера. И да, я верю в его будущее в сборной – очень позитивное будущее.

– Было ощущение, что хотите сегодня себя показать, чтобы он заметил?

– Ну конечно, я всегда выкладываюсь на максимум, чтобы меня вызвали в сборную.

