Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр КАРАВАЕВ: «Я верю в его будущее в сборной Украины»
Кубок Украины
21 мая 2026, 00:03 | Обновлено 21 мая 2026, 00:30
498
0

Александр КАРАВАЕВ: «Я верю в его будущее в сборной Украины»

Защитник Динамо положительно высказался об Андреа Мальдере

21 мая 2026, 00:03 | Обновлено 21 мая 2026, 00:30
498
0
Александр КАРАВАЕВ: «Я верю в его будущее в сборной Украины»
ФК Динамо. Александр Караваев

Финал Кубка Украины позади, но эмоции болельщиков все еще на максимуме. Победа опыта над желанием превзойти легенду — вот свидетелями чего мы были сегодня. Титульный партнер «Динамо» GGBET поздравляет «бело-синих» с победой. Это была настоящая GG!

Игрок киевского Динамо Александра Караев после победы над Черниговом в финале Кубка Украины (3:1) заговорил о новом тренере сборной Украины Андреа Мальдере.

Итальянский специалист присутствовал на матче на Арене Львов. Караев в комментарии для Sport.ua положительно оценил назначение итальянца, проявив уважение к тренеру.

Материал подготовлен в рамках медиа-тура, организованного ФК Динамо (Киев) при поддержке титульного спонсора GGBET.

– На стадионе присутствовал новый тренер сборной. Успели пообщаться?

– Я вчера с ним общался два раза, потому что я с ним уже работал. До этого я уже давал интервью по этой теме, поэтому только положительные слова могу сказать по поводу тренера. И да, я верю в его будущее в сборной – очень позитивное будущее.

– Было ощущение, что хотите сегодня себя показать, чтобы он заметил?

– Ну конечно, я всегда выкладываюсь на максимум, чтобы меня вызвали в сборную.

Видеообзор матча Чернигов – Динамо (1:3)

РЕКЛАМА 21+
ООО «ГГБЭТ». Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 23.08.2023 (решение КРАИЛ от 08.08.2023 №128). Лицензия на проведение деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 23.08.2023 (решение КРАИЛ от 08.08.2023 №129).
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИНИМАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

По теме:
ФОТО. Реакция Квитковой на победу Бражко в Кубке растрогала фанатов
ТАТАРЕНКО: «Удалось вытащить своих людей из-под обстрелов во Львов»
«Просто сумасшедшая сборная». Александр Пихаленок назвал фаворита ЧМ-2026
Александр Караваев Андреа Мальдера Динамо Киев Чернигов Чернигов - Динамо Кубок Украины по футболу сборная Украины по футболу инсайд
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фрайбург – Астон Вилла. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 20 мая 2026, 23:05 0
Фрайбург – Астон Вилла. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Фрайбург – Астон Вилла. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор финального матча Лиги Европы 2025/26

Йожеф Сабо спрогнозировал итоговый счет финала Кубка Украины
Футбол | 20 мая 2026, 16:51 20
Йожеф Сабо спрогнозировал итоговый счет финала Кубка Украины
Йожеф Сабо спрогнозировал итоговый счет финала Кубка Украины

Известный в прошлом наставник не видит проблем в том, чтобы «Динамо» обыграло «Чернигов»

Юная украинка Котляр навязала борьбу 76-й ракетке в матче 1/8 финала Рабата
Теннис | 20.05.2026, 17:42
Юная украинка Котляр навязала борьбу 76-й ракетке в матче 1/8 финала Рабата
Юная украинка Котляр навязала борьбу 76-й ракетке в матче 1/8 финала Рабата
Андрей Шевченко обиделся на легенду Динамо и разорвал с ним все связи
Футбол | 20.05.2026, 07:56
Андрей Шевченко обиделся на легенду Динамо и разорвал с ним все связи
Андрей Шевченко обиделся на легенду Динамо и разорвал с ним все связи
Шансы на победу похоронены. В Польше жестко оценили бой Усик – Верховен
Бокс | 20.05.2026, 00:28
Шансы на победу похоронены. В Польше жестко оценили бой Усик – Верховен
Шансы на победу похоронены. В Польше жестко оценили бой Усик – Верховен
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-лидера сборной Украины пожизненно дисквалифицировали
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-лидера сборной Украины пожизненно дисквалифицировали
20.05.2026, 17:49 3
Баскетбол
Если выиграют Кубок. Определены возможные соперники Динамо в Q1 Лиги Европы
Если выиграют Кубок. Определены возможные соперники Динамо в Q1 Лиги Европы
19.05.2026, 00:43 57
Футбол
ЧМ по хоккею. Сенсация турнира продолжает удивлять, победа Норвегии
ЧМ по хоккею. Сенсация турнира продолжает удивлять, победа Норвегии
19.05.2026, 20:59
Хоккей
Рико ВЕРХОВЕН: «Я отказался от боя. На кону были отличные деньги
Рико ВЕРХОВЕН: «Я отказался от боя. На кону были отличные деньги
19.05.2026, 08:16 2
Бокс
Шевченко выбрал любимца в сборной Украины и назначил его капитаном
Шевченко выбрал любимца в сборной Украины и назначил его капитаном
20.05.2026, 10:40 23
Футбол
Таблица УПЛ за тур до финиша. ЛНЗ и Полесье продолжают сражение за серебро
Таблица УПЛ за тур до финиша. ЛНЗ и Полесье продолжают сражение за серебро
19.05.2026, 06:23 38
Футбол
Хвича Кварацхелия готов покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
Хвича Кварацхелия готов покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
19.05.2026, 09:13 17
Футбол
Караваев выбрал сенсационный вариант продолжения карьеры. Назван новый клуб
Караваев выбрал сенсационный вариант продолжения карьеры. Назван новый клуб
19.05.2026, 14:14 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем