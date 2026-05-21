21 мая 2026, 08:22 | Обновлено 21 мая 2026, 09:21
Президент ФК Чернигов выступил с заявлением после финала Кубка Украины

Юрий Синица похвалил своих игроков

Президент ФК Чернигов Юрий Синица похвалил своих игроков после финального матча Кубка Украины против киевского Динамо (1:3).

«То, как вы любите свое дело, вы доказали на поле в этом турнире. Все в шоке. Неважно, как закончился финал. Все люди, которых я видел, говорили, что вы играли на равных с такой командой, как «Динамо». Немного не повезло. Но благодарю вас за этот путь, за эту сказку. О нас точно еще будут говорить.

Очень круто сказал Андрей Ярмоленко, что не останавливаемся, двигаемся дальше, у нас еще впереди 4 финала. Нам обязательно нужно остаться в Первой лиге, потому что нас ждет яркое будущее. Вы знаете, что мы построили поле по стандартам УПЛ, все зависит только от нас.

Не останавливаемся, у нас очень трудный график, быстро восстанавливаемся. Благодарю вас за эту игру. Вся Украина теперь знает, что такое ФК «Чернигов». Андрей Шевченко несколько месяцев назад, когда мы подавали в Лозанну, вообще спрашивал, что это за команда. Теперь все знают. И это благодаря вам. Спасибо», – сказал Синица.

После финала Кубка Украины ФК Чернигов будет решать свои проблемы в Первой лиге Украины. Подопечные Валерия Черного находятся в зоне переходных матчей и могут вылететь во Вторую лигу Украины.

Решение принято. Моуриньо попросил Реал купить звезду сборной Украины
На рівних?? Ти точно той матч дивився?)) 19 ударів проти трьох, 10 в ствір проти одного))) 12 кутових проти одного)) Ну прям на рівних)))
Усик провел битву взглядов с Верховеном. Чем закончилось?
Шансы на победу похоронены. В Польше жестко оценили бой Усик – Верховен
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «С батей больше не общаюсь. Ему Чернигов дороже сына»
Шевченко сказал Суркисам «нет». Самый громкий трансфер Динамо
ЧМ по хоккею. Разгром от аутсайдера, яркий матч исторических соперников
Решение принято. Мельгоса покинет сборную, Шевченко нашел замену
Усик принял решение. Боксер сказал, что будет дальше после Верховена
Чемоданы упакованы. Футболист сборной Украины решил покинуть Жирону
