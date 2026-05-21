Президент ФК Чернигов выступил с заявлением после финала Кубка Украины

Президент ФК Чернигов Юрий Синица похвалил своих игроков после финального матча Кубка Украины против киевского Динамо (1:3).

«То, как вы любите свое дело, вы доказали на поле в этом турнире. Все в шоке. Неважно, как закончился финал. Все люди, которых я видел, говорили, что вы играли на равных с такой командой, как «Динамо». Немного не повезло. Но благодарю вас за этот путь, за эту сказку. О нас точно еще будут говорить.

Очень круто сказал Андрей Ярмоленко, что не останавливаемся, двигаемся дальше, у нас еще впереди 4 финала. Нам обязательно нужно остаться в Первой лиге, потому что нас ждет яркое будущее. Вы знаете, что мы построили поле по стандартам УПЛ, все зависит только от нас.

Не останавливаемся, у нас очень трудный график, быстро восстанавливаемся. Благодарю вас за эту игру. Вся Украина теперь знает, что такое ФК «Чернигов». Андрей Шевченко несколько месяцев назад, когда мы подавали в Лозанну, вообще спрашивал, что это за команда. Теперь все знают. И это благодаря вам. Спасибо», – сказал Синица.

После финала Кубка Украины ФК Чернигов будет решать свои проблемы в Первой лиге Украины. Подопечные Валерия Черного находятся в зоне переходных матчей и могут вылететь во Вторую лигу Украины.