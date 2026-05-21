  Астон Вилла стала 6-м клубом из Англии, выигравшим Кубок УЕФА/Лигу Европы
Лига Европы
21 мая 2026, 00:07 | Обновлено 21 мая 2026, 00:43
Астон Вилла стала 6-м клубом из Англии, выигравшим Кубок УЕФА/Лигу Европы

Всего в активе английских команд теперь 11 выигранных трофеев в турнире

21 мая 2026, 00:07 | Обновлено 21 мая 2026, 00:43
Астон Вилла стала 6-м клубом из Англии, выигравшим Кубок УЕФА/Лигу Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

Бирмингемская Астон Вилла стала 6-м английским клубом, выигравшим Кубок УЕФА/Лигу Европы.

В решающем матче Лиги Европы сезона 2025/26 подопечные Унаи Эмери победили немецкий Фрайбург со счетом 3:0.

Ранее до Астон Виллы турнир выигрывали следующие английские команды: Ливерпуль (трижды), Тоттенхэм Хотспур (трижды), Челси (дважды), Ипсвич Таун и Манчестер Юнайтед.

Английские клубы, выигравшие Кубок УЕФА/Лигу Европы

  • 1971/72 – Тоттенхэм Хотспур
  • 1972/73 – Ливерпуль
  • 1975/76 – Ливерпуль
  • 1980/81 – Ипсвич Таун
  • 1983/84 – Тоттенхэм Хотспур
  • 2000/01 – Ливерпуль
  • 2012/13 – Челси
  • 2016/17 – Манчестер Юнайтед
  • 2018/19 – Челси
  • 2024/25 – Тоттенхэм Хотспур
  • 2025/26 – Астон Вилла

Количество трофеев в турнире, выигранных английскими клубами

  • 3 – Ливерпуль
  • 3 – Тоттенхэм Хотспур
  • 2 – Челси
  • 1 – Ипсвич Таун
  • 1 – Манчестер Юнайтед
  • 1 – Астон Вилла

По количеству победителей Кубка УЕФА/Лиги Европы Англия теперь уступает только Испании (14).

Страны с наибольшим количеством победителей в Кубке УЕФА/Лиге Европы

  • 14 – Испания
  • 11 – Англия
  • 10 – Италия
  • 7 – Германия
  • 4 – Нидерланды
