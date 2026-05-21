Астон Вилла стала 6-м клубом из Англии, выигравшим Кубок УЕФА/Лигу Европы
Всего в активе английских команд теперь 11 выигранных трофеев в турнире
Бирмингемская Астон Вилла стала 6-м английским клубом, выигравшим Кубок УЕФА/Лигу Европы.
В решающем матче Лиги Европы сезона 2025/26 подопечные Унаи Эмери победили немецкий Фрайбург со счетом 3:0.
Ранее до Астон Виллы турнир выигрывали следующие английские команды: Ливерпуль (трижды), Тоттенхэм Хотспур (трижды), Челси (дважды), Ипсвич Таун и Манчестер Юнайтед.
Английские клубы, выигравшие Кубок УЕФА/Лигу Европы
- 1971/72 – Тоттенхэм Хотспур
- 1972/73 – Ливерпуль
- 1975/76 – Ливерпуль
- 1980/81 – Ипсвич Таун
- 1983/84 – Тоттенхэм Хотспур
- 2000/01 – Ливерпуль
- 2012/13 – Челси
- 2016/17 – Манчестер Юнайтед
- 2018/19 – Челси
- 2024/25 – Тоттенхэм Хотспур
- 2025/26 – Астон Вилла
Количество трофеев в турнире, выигранных английскими клубами
- 3 – Ливерпуль
- 3 – Тоттенхэм Хотспур
- 2 – Челси
- 1 – Ипсвич Таун
- 1 – Манчестер Юнайтед
- 1 – Астон Вилла
По количеству победителей Кубка УЕФА/Лиги Европы Англия теперь уступает только Испании (14).
Страны с наибольшим количеством победителей в Кубке УЕФА/Лиге Европы
- 14 – Испания
- 11 – Англия
- 10 – Италия
- 7 – Германия
- 4 – Нидерланды
