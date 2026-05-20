20 мая 2026, 23:03 | Обновлено 21 мая 2026, 00:35
Суркис не поздравил? Игрок Динамо не заметил президента в раздевалке

Владимир Бражко не видел Игоря Суркиса в раздевалке после финала Кубка Украины

ФК Динамо Киев. Владимир Бражко

Финал Кубка Украины позади, но эмоции болельщиков все еще на максимуме.

Полузащитник киевского Динамо Владимир Бражко высказался о присутствии президента Игоря Суркиса на финале Кубка Украины.

Владимир после матча в коротком комментарии для Sport.ua признался, что не видел президента в раздевалке команды.

– На поединке присутствовал президент Динамо. Поздравил ли он вас в раздевалке? Премиальные будут?

– Не знаю я, кажется я на тот момент не попал – в раздевалке его не видел.

20 мая Динамо обыграло Чернигов со счетом 3:1 и завоевало трофей национального Кубка. Для бело-синих это 14-й выигранный Кубок Украины в истории клуба.

Благодаря этой победе подопечные Игоря Костюка гарантировали участие в первом раунде квалификации Лиги Европы 2026/27.

Видеообзор матча Чернигов – Динамо (1:3)

