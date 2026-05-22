  4. Костюк рассказал, будет ли Динамо подписывать голкипера Чернигова
ФК Динамо Киев. Игорь Костюк

Главный тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк прокомментировал возможность подписания голкипера «Чернигова» Максима Татаренко после финала Кубка Украины, который состоялся 20 мая.

Наставник черниговской команды Валерий Черный сообщил, что у его клуба есть предложения по трансферу вратаря, однако они ждут предложения от «бело-синих».

«У нас есть свои вратари, на которых мы рассчитываем, наши воспитанники. Конечно, есть линии, нуждающиеся в усилении, но позиция первого номера у нас пока закрыта», – отреагировал Костюк.

Татаренко стал одним из героев Кубка Украины 2025/26, так как не раз спасал свою команду – в частности, помог «Чернигову» одолеть харьковский «Металлист 1925» на стадии полуфинала.

