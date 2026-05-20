Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известный украинский клуб хочет продать своего вратаря в Динамо
Украина. Премьер лига
20 мая 2026, 23:42 |
1003
1

Известный украинский клуб хочет продать своего вратаря в Динамо

Чорный рассказал, что в команде ждут предложения по Татаренко

20 мая 2026, 23:42 |
1003
1 Comments
Известный украинский клуб хочет продать своего вратаря в Динамо
ФК Чернигов. Максим Татаренко

Главный тренер «Чернигова» Валерий Чорный высказался о финале Кубка Украины против «Динамо» и вратаре команды Максиме Татаренко.

– Первый вопрос. Прекрасный матч провел ваш голкипер Татаренко, и вообще у него прекрасный весь турнир. Знаете ли вы, есть ли уже какие-то, возможно, предложения по поводу него, обращался ли кто-то из клубов УПЛ по поводу голкипера? Также еще один вопрос: насколько Безбородько переживал момент незабитого мяча в конце первого тайма, ведь это был один из важных эпизодов матча?

– Что касается Безбородько, то он очень опытный нападающий. Думаю, что у него было много моментов в карьере, когда он не забивал, но он – лучший футболист нашей команды по реализации. Единственное, что времени на переживания было не так много. Мы настраивали команду на такой же второй тайм во время перерыва, поддержали его и продолжали мечтать. До заветного Кубка у нас оставался уже не матч, а лишь тайм.

Что касается вопроса о Татаренко. Конечно, вся Украина увидела качество этого голкипера. Да, возможно, некоторые моменты помешали ему раскрыться чуть раньше, но я считаю, что он входит как минимум в топ-3 нашего чемпионата среди всех лиг страны.

Предложения поступают, и они довольно интересные, но после сегодняшней игры мы ждем предложения от киевского «Динамо», – сказал Черный.

По теме:
ФОТО. Реакция Квитковой на победу Бражко в Кубке растрогала фанатов
Александр КАРАВАЕВ: «Я верю в его будущее в сборной Украины»
ТАТАРЕНКО: «Удалось вытащить своих людей из-под обстрелов во Львов»
Максим Татаренко Динамо Киев Чернигов Кубок Украины по футболу видео голов и обзор Чернигов - Динамо
Дмитрий Олийченко Источник: Трибуна
Оцените материал
(20)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Андрей Шевченко обиделся на легенду Динамо и разорвал с ним все связи
Футбол | 20 мая 2026, 07:56 8
Андрей Шевченко обиделся на легенду Динамо и разорвал с ним все связи
Андрей Шевченко обиделся на легенду Динамо и разорвал с ним все связи

Сабо – о президенте УАФ

Андрей ЯРМОЛЕНКО: «С батей больше не общаюсь. Ему Чернигов дороже сына»
Футбол | 20 мая 2026, 16:12 3
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «С батей больше не общаюсь. Ему Чернигов дороже сына»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «С батей больше не общаюсь. Ему Чернигов дороже сына»

Андрей пошутил по поводу отношения к городу в семье

Сергей ЧУЙЧЕНКО: «После финала Кубка цена на вратаря Чернигова вырастет»
Футбол | 20.05.2026, 23:09
Сергей ЧУЙЧЕНКО: «После финала Кубка цена на вратаря Чернигова вырастет»
Сергей ЧУЙЧЕНКО: «После финала Кубка цена на вратаря Чернигова вырастет»
Посев в 1-м раунде квалификации Лиги Европы. Потенциальные соперники Динамо
Футбол | 20.05.2026, 20:39
Посев в 1-м раунде квалификации Лиги Европы. Потенциальные соперники Динамо
Посев в 1-м раунде квалификации Лиги Европы. Потенциальные соперники Динамо
Шевченко выбрал любимца в сборной Украины и назначил его капитаном
Футбол | 20.05.2026, 10:40
Шевченко выбрал любимца в сборной Украины и назначил его капитаном
Шевченко выбрал любимца в сборной Украины и назначил его капитаном
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
хвали себе губонько, хвали - більше нікому.
Ответить
0
Популярные новости
Чемоданы упакованы. Футболист сборной Украины решил покинуть Жирону
Чемоданы упакованы. Футболист сборной Украины решил покинуть Жирону
20.05.2026, 09:53 3
Футбол
ЧМ по хоккею. Сенсация турнира продолжает удивлять, победа Норвегии
ЧМ по хоккею. Сенсация турнира продолжает удивлять, победа Норвегии
19.05.2026, 20:59
Хоккей
ЧМ по хоккею. Шоу сборных Швеции и Чехии, безупречная Швейцария
ЧМ по хоккею. Шоу сборных Швеции и Чехии, безупречная Швейцария
19.05.2026, 03:22
Хоккей
Рико ВЕРХОВЕН: «Я отказался от боя. На кону были отличные деньги
Рико ВЕРХОВЕН: «Я отказался от боя. На кону были отличные деньги
19.05.2026, 08:16 2
Бокс
Мальдера внес изменения в заявку сборной Украины
Мальдера внес изменения в заявку сборной Украины
19.05.2026, 04:44 15
Футбол
Таблица УПЛ за тур до финиша. ЛНЗ и Полесье продолжают сражение за серебро
Таблица УПЛ за тур до финиша. ЛНЗ и Полесье продолжают сражение за серебро
19.05.2026, 06:23 38
Футбол
Караваев выбрал сенсационный вариант продолжения карьеры. Назван новый клуб
Караваев выбрал сенсационный вариант продолжения карьеры. Назван новый клуб
19.05.2026, 14:14 20
Футбол
Реал решил отблагодарить Лунина. В клубе принято особое решение
Реал решил отблагодарить Лунина. В клубе принято особое решение
20.05.2026, 07:02
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем