Известный украинский клуб хочет продать своего вратаря в Динамо

Главный тренер «Чернигова» Валерий Чорный высказался о финале Кубка Украины против «Динамо» и вратаре команды Максиме Татаренко.

– Первый вопрос. Прекрасный матч провел ваш голкипер Татаренко, и вообще у него прекрасный весь турнир. Знаете ли вы, есть ли уже какие-то, возможно, предложения по поводу него, обращался ли кто-то из клубов УПЛ по поводу голкипера? Также еще один вопрос: насколько Безбородько переживал момент незабитого мяча в конце первого тайма, ведь это был один из важных эпизодов матча?

– Что касается Безбородько, то он очень опытный нападающий. Думаю, что у него было много моментов в карьере, когда он не забивал, но он – лучший футболист нашей команды по реализации. Единственное, что времени на переживания было не так много. Мы настраивали команду на такой же второй тайм во время перерыва, поддержали его и продолжали мечтать. До заветного Кубка у нас оставался уже не матч, а лишь тайм.

Что касается вопроса о Татаренко. Конечно, вся Украина увидела качество этого голкипера. Да, возможно, некоторые моменты помешали ему раскрыться чуть раньше, но я считаю, что он входит как минимум в топ-3 нашего чемпионата среди всех лиг страны.

Предложения поступают, и они довольно интересные, но после сегодняшней игры мы ждем предложения от киевского «Динамо», – сказал Черный.