  4. Украинец, который не нужен Костюку, покинет Динамо свободным агентом
19 мая 2026, 11:41
Валентин Моргун решил продолжить карьеру в составе другого клуба Украинской Премьер-лиги

ФК Динамо Киев. Валентин Моргун

Голкипер киевского «Динамо» Валентин Моргун получит статус свободного агента после завершения нынешнего сезона. Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.

Украинский вратарь решил не продлевать контракт, который истекает 30 июня – футболист не входит в планы главного тренера Игоря Костюка.

«Моргун попрощается с клубом, он уйдет и не будет продлевать нынешнее соглашение. Он понимает, что у него нет шансов закрепиться в команде. Валентин продолжит выступления в другом клубе Премьер-лиги», – рассказал инсайдер.

В сезоне 2025/26 вратарь провел три матча, в которых пропустил шесть мячей. Последний раз 24-летний футболист выходил на поле 27 сентября прошлого года против львовских «Карпат» (3:3).

В составе первой команды Моргун сыграл шесть поединков за все время пребывания в структуре «Динамо». Голкипер защищал цвета U-17, U-19 и второй команды «бело-синих».

