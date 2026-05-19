Динамо может потерять игрока сборной Украины. Есть предложение от Шахтера

Защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Караваев может сменить клуб во время летнего трансферного окна. Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык.

В услугах опытного 33-летнего футболиста заинтересован донецкий «Шахтер», который предложил контракт на два года. Александр склоняется к тому, чтобы присоединиться к «горнякам».

«Караваев не принял предложение киевского «Динамо» о продлении сотрудничества. Он может оказаться в составе другого украинского гранда, где начинал свою карьеру («Шахтер»).

Этот клуб предлагает контракт на два года. И Караваев склонен к тому, чтобы принять это предложение. Поэтому Александр не планирует продлевать контракт с «Динамо», – рассказал журналист.

Футболист сборной Украины защищал цвета U-17, второй и первой команды «Шахтера», структуру которого покинул в 2017 году. С июля 2019-го выступает в составе «Динамо».

В нынешнем сезоне Караваев провел 31 матч за «бело-синих», в которых забил четыре гола и отдал пять ассистов. Контракт защитника истекает 30 июня 2026 года.