Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Динамо может потерять игрока сборной Украины. Есть предложение от Шахтера
19 мая 2026, 10:10
Динамо может потерять игрока сборной Украины. Есть предложение от Шахтера

Донецкий клуб намерен подписать 33-летнего защитника Александра Караваева

ФК Динамо Киев. Александр Караваев

Защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Караваев может сменить клуб во время летнего трансферного окна. Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык.

В услугах опытного 33-летнего футболиста заинтересован донецкий «Шахтер», который предложил контракт на два года. Александр склоняется к тому, чтобы присоединиться к «горнякам».

«Караваев не принял предложение киевского «Динамо» о продлении сотрудничества. Он может оказаться в составе другого украинского гранда, где начинал свою карьеру («Шахтер»).

Этот клуб предлагает контракт на два года. И Караваев склонен к тому, чтобы принять это предложение. Поэтому Александр не планирует продлевать контракт с «Динамо», – рассказал журналист.

Футболист сборной Украины защищал цвета U-17, второй и первой команды «Шахтера», структуру которого покинул в 2017 году. С июля 2019-го выступает в составе «Динамо».

В нынешнем сезоне Караваев провел 31 матч за «бело-синих», в которых забил четыре гола и отдал пять ассистов. Контракт защитника истекает 30 июня 2026 года.

Динамо Киев Александр Караваев Шахтер Донецк Игорь Цыганык трансферы трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник: Игорь Цыганык
Мальдера принял решение по Ярмоленко и объявил заявку сборной Украины
Если выиграют Кубок. Определены возможные соперники Динамо в Q1 Лиги Европы
Йожеф Сабо обратился к Шевченко после назначения Мальдеры
Вратарь Реала Лунин эмоционально попрощался
«Так можно и кума взять на работу». Воробей – о выборе тренера сборной
в игровом плане он уже почти ничего не дает. Я бы его хотел видеть тренером. Чувствуется, что парень он умный, мыслящий. 
ЧМ по хоккею. Швеция бьет Данию, сборная Австрии удивляет
Поединка не будет. Усик отказался от боя за сумасшедшие деньги
Решение принято. Динамо договорилось о трансфере игрока сборной
Таблица УПЛ за тур до финиша. ЛНЗ и Полесье продолжают сражение за серебро
Свитолина узнала свое место в рейтинге WTA после победы в Риме
Мирон МАРКЕВИЧ: «В команду пришли аферисты. Мне сделали предложение»
Мальдера внес изменения в заявку сборной Украины
Зинченко выбрал клуб, за который будет играть в следующем сезоне
