  4. Защитник был вынужден покинуть Динамо из-за недоверия от главного тренера
Украина. Премьер лига
18 мая 2026, 16:16 |
Защитник был вынужден покинуть Динамо из-за недоверия от главного тренера

Александр Романчук рассказал о причинах, из-за которых ушел из киевского клуба в 2020 году

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Романчук

Защитник румынской «Университати» Александр Романчук рассказал о своем пребывании в структуре киевского «Динамо» и признался, почему был вынужден покинуть «бело-синих»:

«Я очень обрадовался, когда получил приглашение приехать на просмотр. Я провел там две недели, мне сказали оставаться и предложили контракт. Я понимал, что играю за лучшую команду Украины и имел возможности, чтобы проявить себя.

Это было невероятное время, там есть все необходимое для развития футбола. Это другой уровень, когда ты тренируешься с такими футболистами. На уровне U-21 у тебя есть больше времени, чтобы принимать решение. Во взрослой команде все было совсем по-другому.

Я получил возможность проявить себя на сборах, даже забил гол. Потом у меня завершился контракт и нужно было принимать решение – либо искать новую команду, либо оставаться на год в U-21.

На тот момент тренером был Алексей Михайличенко, который не видел меня в стартовом составе. Поэтому я решил уйти, чтобы продолжить играть на взрослом уровне», – признался защитник.

Романчук находился в структуре «Динамо» с июля 2018 по август 2020 года. В нынешнем сезоне украинец успешно выступает в Румынии, где стал чемпионом и завоевал Кубок страны.

