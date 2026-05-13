  4. Украинские футболисты выиграли национальный кубок в Европе
13 мая 2026, 23:02
Украинские футболисты выиграли национальный кубок в Европе

Александр Романчук и Павел Исенко торжествовали в Кубке Румынии в составе Университета Крайовой

В среду, 13 мая 2026 года, состоялся финальный матч Кубка Румынии между «Университатя Клуж» и «Университатя Крайова».

Поединок прошел на стадионе Стадионул Муниципал в Сибиу. Основное и дополнительное время встречи завершились нулевой ничьей, в серии пенальти со счетом 6:5 сильнее оказались футболисты «Университатя Крайова».

В составе «Университатя Крайова» выступают украинские футболисты: вратарь Павел Исенко и защитник Александр Романчук. Первый не попал в заявку на игру, а вот второй провел на поле весь матч и реализовал четвертый пенальти в серии.

Кубок Румынии 2025/26. Финал, 13 мая
Университатя Клуж – Университатя Крайова – 0:0 (пен. – 5:6)

Молодці, так тримати!
