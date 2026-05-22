Динамо проведет разговор с футболистом, который решил перейти в Шахтер

Киевское «Динамо» планирует продолжить сотрудничество с защитником сборной Украины Александром Караваевым, об этом сообщил главный тренер «бело-синих» Игорь Костюк:

– Какая ситуация с Караваевым? Ходят слухи, что он может сменить клуб летом?

– У него заканчивается контракт, будем разговаривать с ним. Надо найти компромисс, взаимные договоренности, чтобы Александр продлил контракт и остался у нас в клубе, – рассказал тренер.

В услугах опытного 33-летнего защитника заинтересован донецкий «Шахтер», который предложил контракт на два года. По этой причине Караваев отказался продлевать сотрудничество с киевским клубом.

В нынешнем сезоне футболист провел 31 матч, в которых записал на свой счет четыре гола и пять результативных передач. Трансферная стоимость Караваева составляет 1,2 миллиона евро.