Динамо проведет разговор с футболистом, который решил перейти в Шахтер
Игорь Костюк надеется, что Александр Караваев продлит контракт с киевским клубом
Киевское «Динамо» планирует продолжить сотрудничество с защитником сборной Украины Александром Караваевым, об этом сообщил главный тренер «бело-синих» Игорь Костюк:
– Какая ситуация с Караваевым? Ходят слухи, что он может сменить клуб летом?
– У него заканчивается контракт, будем разговаривать с ним. Надо найти компромисс, взаимные договоренности, чтобы Александр продлил контракт и остался у нас в клубе, – рассказал тренер.
В услугах опытного 33-летнего защитника заинтересован донецкий «Шахтер», который предложил контракт на два года. По этой причине Караваев отказался продлевать сотрудничество с киевским клубом.
В нынешнем сезоне футболист провел 31 матч, в которых записал на свой счет четыре гола и пять результативных передач. Трансферная стоимость Караваева составляет 1,2 миллиона евро.
