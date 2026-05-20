Наполи выбрал преемника Антонио Конте, но есть одна проблема

Итальянский тренер Антонио Конте привычно не задержался на одном месте и покидает «Наполи» в конце сезона. Известный специалист на сей раз уходит мирно и без скандала, приведя клуб к чемпионству, а сейчас коллектив из Неаполя идет вторым за тур до завершения Серии А.

Руководство «Наполи» уже определилось с преемником Конте и подготовило трехлетний контракт с зарплатой в 3,5 млн евро в год. Новым тренером должен стать наставник «Лацио» Маурицио Сарри, который разругался с начальством в римском клубе. Чемпионам сезона 2024/25 осталось только договориться с «орлами» о смене места работы 67-летнего специалиста.

Родившийся в Неаполе Сарри тренировал «Наполи» с 2015 по 2018 год и в тот период становился «Тренером года» в Италии.