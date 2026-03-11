Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
11 марта 2026, 04:56 | Обновлено 11 марта 2026, 04:57
Сарри – о Лацио: «И я сам не понимаю, почему я еще здесь»

Тренер не исключает своего расставания с римским клубом по окончании текущего сезона

Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри не исключает своего расставания с римским клубом по окончании текущего сезона. На данный момент команда пребывает в кризисе, занимая лишь 10-ю строчку турнирной таблицы Серии А после 28 туров.

Ситуацию усугубляет затяжной конфликт ультрас с президентом клуба Клаудио Лотито: болельщики бойкотируют домашние матчи, из-за чего на недавнюю встречу с «Сассуоло» пришло лишь около 5 000 зрителей.

Сарри открыто признался, что выступления на практически пустом стадионе оказывают подавляющее воздействие на игроков, и обратился к руководству с призывом найти выход из сложившегося тупика, назвав положение дел чрезмерно сложным.

Отвечая на вопрос о своих дальнейших перспективах в клубе, специалист был откровенен: «Я не могу сказать ничего определенного. Нам предстоит провести ряд встреч по итогам сезона, где все прояснится.

Команда обязана соответствовать статусу и историческому наследию этого клуба. Раньше моей главной мотивацией оставаться были болельщики, но теперь их нет, и я сам не понимаю, почему я еще здесь».

