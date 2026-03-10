Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
10 марта 2026, 23:16 |
«Он должен сменить работу». В Италии набирает обороты скандал с Малиновским

Отголоски матча между Дженоа и Ромой

«Он должен сменить работу». В Италии набирает обороты скандал с Малиновским
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Итальянская ассоциация арбитров (AIA) вынесла приговор по скандальному эпизоду, который произошел в матче 28-го тура Серии А между «Дженоа» и «Ромой» (2:1), сообщает Roma News.

Во втором тайме встречи при счете 1:1 мяч попал в руку украинского полузащитника хозяев Руслана Малиновского в их штрафной площади после удара Ману Коне. Главный арбитр матча и его видеоассистенты нарушения правил не заметили, что возмутило главного тренера «Ромы» Джан Пьеро Гасперини, который заявил: «Тот, кто отвечал за VAR, должен сменить работу, кадры все дают четко понять».

Впоследствии этот эпизод был рассмотрен AIA. И Итальянская ассоциация арбитров пришла к выводу, что Гасперини был прав – в том моменте главный судья должен был назначить пенальти в ворота «Дженоа» даже несмотря на то, что мяч сначала попал в бедро украинцу, а уже потом в руку.

Сообщалось, что бывший игрок «Ромы» встал на защиту Малиновского после скандала в Италии.

Vbolivalnyk-Peter
Ну як ви вже задовбали зі своїми висосаними з пальця заголовками! Тут Малиновський притягнутий навіть не за вуха, а за волосину... Скандал не з Малиновським, скандал з суддівством!!
Bahus
В кожній статті провокація, бред, тупі заголовки, порекомендуйте нормальний сайт спортивних новин.
