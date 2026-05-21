Милевский обратился к Динамо после победы команды в Кубке Украины

Бывший игрок киевского «Динамо» Артем Милевский прокомментировал победу «бело-синих» в финале Кубка Украины, а также попросил клуб не делать громких заявлений:

– Можно сказать, что «Динамо» сгладило сезон? Или осадок от четвертого места в чемпионате все равно останется?

– Ребята и сами все понимают. Мне кажется, глядя на «Шахтер», у них есть какая-то спортивная зависть. Ибо то, что сделали «горняки» в Европе...

При всем том, что я болею за «Динамо» и в финале мы все болели за Киев, но то, что выдал «Шахтер» – это просто шедевр. Честно, большое им спасибо от всего украинского футбола.

– Ты имеешь в виду их полуфинал в Лиге конференций?

– Да, и не только полуфинал, а то, как они достойно это делали. Несмотря ни на что, донецкий клуб показал, что все-таки можно и с такой тяжелой логистикой добиваться серьезных результатов.

– Как думаешь, что ждет «Динамо» в Лиге Европы, где мы начинаем с первого раунда квалификации?

– Увидим. Опять же, в прошлом году много говорили: «Вот мы сейчас покажем!». Мне кажется, «Динамо» не нужно делать громких заявлений. Надо просто тихо работать над собой и ждать позитива, тогда результат придет, – уверен Милевский.