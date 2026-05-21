Цыганков без слов отреагировал на триумф Динамо в финале Кубка Украины

Киевское Динамо в нервном финальном матче Кубка Украины одолело ФК Чернигов (3:1). Подопечные Игоря Костюка завоевали Кубок Украины и завоевали путевку в квалификацию Лиги Европы.

На триумф «бело-синих» лаконично отреагировал бывший лидер «бело-синих» Виктор Цыганков, ныне выступающий за Жирону: «💙🤍👏🏻» – без слов отреагировал Виктор.

Нынешний сезон можно считать провальным для киевского Динамо. Подопечные Игоря Костюка сейчас находятся на 4 строчке турнирной таблке УПЛ, имея в своем активе 54 балла после 29 сыгранных матчей. Победа в Кубке Украины – единственное светлое пятно для «бело-синих» в этом сезоне.