Кубок Украины20 мая 2026, 19:46 | Обновлено 20 мая 2026, 19:57
Чернигов стал первым клубом из низшего дивизиона, забившим в финале Кубка
Автором исторического гола стал Анатолий Романченко
ФК Чернигов вошел в историю Кубка Украины как первая команда из низшего дивизиона, забившая гол в финале турнира.
Произошло это в первом тайме решающего матча сезона 2025/26 против киевского Динамо.
Автором исторического гола стал Анатолий Романченко.
В истории финалов Кубка Украины уже участвовала команда не из УПЛ – Ингулец в сезоне 2018/19, однако забитыми мячами в ворота Шахтера в финале отличиться не сумела (0:4).
