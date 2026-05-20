  4. Чернигов стал первым клубом из низшего дивизиона, забившим в финале Кубка
Кубок Украины
20 мая 2026, 19:46 | Обновлено 20 мая 2026, 19:57
Чернигов стал первым клубом из низшего дивизиона, забившим в финале Кубка

Автором исторического гола стал Анатолий Романченко

ФК Чернигов

ФК Чернигов вошел в историю Кубка Украины как первая команда из низшего дивизиона, забившая гол в финале турнира.

Произошло это в первом тайме решающего матча сезона 2025/26 против киевского Динамо.

Автором исторического гола стал Анатолий Романченко.

В истории финалов Кубка Украины уже участвовала команда не из УПЛ – Ингулец в сезоне 2018/19, однако забитыми мячами в ворота Шахтера в финале отличиться не сумела (0:4).

Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
