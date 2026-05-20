ВИДЕО. Чернигов шокировал Динамо, сравняв счет на стадионе во Львове

Представитель Первой лиги «Чернигов» и киевское «Динамо» встретились в среду, 20 мая, в финальном матче Кубка Украины 2025/26.

Местом проведения поединка стал стадион «Арена-Львов». Стартовый свисток главного арбитра Александра Шандора прозвучал в 18:10 по киевскому времени.

На 34-й минуте центральный защитник черниговской команды Анатолий Романченко удачно сыграл в штрафной фаворита и переправил мяч в ворота подопечных Игоря Костюка.

В нынешнем сезоне 27-летний футболист провел 27 матчей, в которых записал на свой счет два результативных удара – по одному в Первой лиге и Кубке Украины.

По пути к финалу Кубка Украины черниговская команда забила всего два мяча за пять игр и автором одного из них стал именно Романченко, который огорчил «Лесное».

