Лигу наций ждет реформа. Одну лигу ликвидируют
Изменения коснутся только групповой стадии
Через два года Лига наций УЕФА снова будет реформирована. Предусмотрено уменьшение количества лиг с четырех до трех, в каждой из которых будет по 18 команд.
Дальше будет сложнее. В каждой лиге – три группы по шесть команд, а каждая сборная проведет шесть матчей против пяти различных соперников. Исключение предусмотрено для одной группы в Лиге С, в которой будет семь участников.
Изменения коснутся только групповой стадии и не затронут четвертьфиналы, финалы четырех и переходные (стыковые) матчи между лигами. Лига наций, которая стартует осенью 2026 года, пройдет по старым, привычным правилам.
