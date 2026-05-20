Лигу наций ждет реформа. Одну лигу ликвидируют

Через два года Лига наций УЕФА снова будет реформирована. Предусмотрено уменьшение количества лиг с четырех до трех, в каждой из которых будет по 18 команд.

Дальше будет сложнее. В каждой лиге – три группы по шесть команд, а каждая сборная проведет шесть матчей против пяти различных соперников. Исключение предусмотрено для одной группы в Лиге С, в которой будет семь участников.

Изменения коснутся только групповой стадии и не затронут четвертьфиналы, финалы четырех и переходные (стыковые) матчи между лигами. Лига наций, которая стартует осенью 2026 года, пройдет по старым, привычным правилам.