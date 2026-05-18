Шевченко назвал задачу, поставленную перед Мальдерой в сборной Украины
Итальянец должен вывести сине-желтых на чемпионат Европы
Президент Украинской футбольной ассоциации Андрей Шевченко озвучил задачу, поставленную перед новым главным тренером национальной сборной Украины Андреа Мальдерой:
«Хотелось бы подчеркнуть задачу, которую мы ставим перед нашим новым тренером. Он уже сформировал свой штаб, он сам расскажет о нем подробнее, ведь он его подбирал самостоятельно. Задача, как всегда, самая амбициозная: мы хотим попасть на чемпионат Европы.
Контракт с Андреа подписан на 2 года с опцией продления, УАФ будет решать, продлевать ли его. Задача – через Лигу наций попасть на чемпионат Европы.
И это касается не только штаба и тренера. Такая же задача стоит перед игроками. Я думаю, что они должны нести за это большую ответственность, и мы будем с ними об этом говорить».
