Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шевченко назвал задачу, поставленную перед Мальдерой в сборной Украины
Чемпионат Европы
18 мая 2026, 12:13 | Обновлено 18 мая 2026, 12:25
805
4

Шевченко назвал задачу, поставленную перед Мальдерой в сборной Украины

Итальянец должен вывести сине-желтых на чемпионат Европы

18 мая 2026, 12:13 | Обновлено 18 мая 2026, 12:25
805
4 Comments
Шевченко назвал задачу, поставленную перед Мальдерой в сборной Украины
УАФ. Андрей Шевченко

Президент Украинской футбольной ассоциации Андрей Шевченко озвучил задачу, поставленную перед новым главным тренером национальной сборной Украины Андреа Мальдерой:

«Хотелось бы подчеркнуть задачу, которую мы ставим перед нашим новым тренером. Он уже сформировал свой штаб, он сам расскажет о нем подробнее, ведь он его подбирал самостоятельно. Задача, как всегда, самая амбициозная: мы хотим попасть на чемпионат Европы.

Контракт с Андреа подписан на 2 года с опцией продления, УАФ будет решать, продлевать ли его. Задача – через Лигу наций попасть на чемпионат Европы.

И это касается не только штаба и тренера. Такая же задача стоит перед игроками. Я думаю, что они должны нести за это большую ответственность, и мы будем с ними об этом говорить».

По теме:
Андреа Мальдера: карьерный путь нового тренера сборной Украины
Скала и другие. Итальянские тренеры, возглавлявшие украинские клубы/сборную
Мальдера принял решение по Ярмоленко и объявил заявку сборной Украины
Андреа Мальдера Андрей Шевченко сборная Украины по футболу Евро-2028 Лига наций
Дмитрий Вус Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Большое возвращение. Фабрицио Романо назвал нового главного тренера Реала
Футбол | 18 мая 2026, 11:48 0
Большое возвращение. Фабрицио Романо назвал нового главного тренера Реала
Большое возвращение. Фабрицио Романо назвал нового главного тренера Реала

Жозе Моуриньо возглавит королевский клуб

ЧМ по хоккею. Первая победа чемпиона, успех сборной Словакии
Хоккей | 17 мая 2026, 19:59 0
ЧМ по хоккею. Первая победа чемпиона, успех сборной Словакии
ЧМ по хоккею. Первая победа чемпиона, успех сборной Словакии

Начался третий игровой день на чемпионате мира по хоккею

Возвращение Довбика! Рома добыла победу в ярком дерби Рима
Футбол | 17.05.2026, 14:59
Возвращение Довбика! Рома добыла победу в ярком дерби Рима
Возвращение Довбика! Рома добыла победу в ярком дерби Рима
Трубин определился с клубом, за который будет играть в следующем сезоне
Футбол | 18.05.2026, 07:33
Трубин определился с клубом, за который будет играть в следующем сезоне
Трубин определился с клубом, за который будет играть в следующем сезоне
Жирона оформила трансфер известного украинского футболиста
Футбол | 18.05.2026, 06:02
Жирона оформила трансфер известного украинского футболиста
Жирона оформила трансфер известного украинского футболиста
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
краще б мовчав, амбітний ти наш)
Ответить
+3
дивно що розглядають лише кваліфікацю через ЛН. Там ж на Євро відбір спростили що не мвло б бути проблем з кваліфікацією через груповий відбір
Ответить
0
Чудове фото, на 100% передає абсурдність дій УАФ
Ответить
0
То він йому мишку передає?
Ответить
0
Популярные новости
Александр Хижняк завоевал первую золотую медаль после Олимпиады-2024!
Александр Хижняк завоевал первую золотую медаль после Олимпиады-2024!
17.05.2026, 20:58 11
Бокс
Поединка не будет. Усик отказался от боя за сумасшедшие деньги
Поединка не будет. Усик отказался от боя за сумасшедшие деньги
17.05.2026, 08:14 1
Бокс
Решение принято. Динамо запланировало тренерскую смену
Решение принято. Динамо запланировало тренерскую смену
17.05.2026, 07:25 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Ярослав Ракицкий принял решение о своём будущем
ОФИЦИАЛЬНО. Ярослав Ракицкий принял решение о своём будущем
16.05.2026, 19:49 18
Футбол
Императрица Рима. Свитолина переиграла Гауфф и завоевала трофей WTA 1000!
Императрица Рима. Свитолина переиграла Гауфф и завоевала трофей WTA 1000!
16.05.2026, 22:00 183
Теннис
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Финал WTA 1000 в Риме. Видеообзор матча
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Финал WTA 1000 в Риме. Видеообзор матча
16.05.2026, 22:12 1
Теннис
Хаби Алонсо принял решение по поводу Мудрика перед назначением в Челси
Хаби Алонсо принял решение по поводу Мудрика перед назначением в Челси
16.05.2026, 08:25 4
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Основная интрига – борьба за серебро и бронзу
Турнирная таблица УПЛ. Основная интрига – борьба за серебро и бронзу
18.05.2026, 06:23 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем